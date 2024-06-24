Özgür Özel ile Ayşe Ateş arasında beklenmedik görüşme!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü.

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Ankara'da 30 Aralık 2022'de öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasının ilk duruşması 1 Temmuz'da görülecek.

Duruşma öncesi Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Merkezi’ne gelerek, Genel Başkan Özgür Özel ile görüştü.

AÇIKLAMA YAPILDI

Özel ve Ateş’in genel merkezdeki üçüncü görüşmesi yarım saat sürdü. Ayşe Ateş görüşmenin ardından bir açıklama yapmadan genel merkezin otoparkından ayrıldı.

TEHDİT EDİLMİŞTİ

Öte yandan cinayet soruşturmasında MHP içerisindeki partinin önemli isimlerinin adı geçse de iddianamede bu kısım yer almamıştı. MHP'liler de Sinan Ateş cinayetinin partilerine yönelik ilişkisini ortaya çıkaran siyasi ve gazetecileri hedef almıştı.

Ayşe Ateş ise, "Katlettikleri yetmediği gibi onu mezarında rahat bırakmadılar, bu defa beni tehdit etmeye başladılar, arkadaşlarımı tehdit etmeye başladılar" demişti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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