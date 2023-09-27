Özgür Özel, Habertürk canlı yayınında konuşuyor

28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP içerisinde başlayan değişim tartışmaları sonucunda olağanüstü kurultay kararı alınmış, CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de genel başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı.

CANLI YAYINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Özgür Özel, Habertürk canlı yayınına katılarak gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtladı.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Adaylık için Kılıçdaroğlu'dan müsaade istemedim, bilgi verdim. Gayet demokrat bir tepki verdi. 2 ay önce zaten kendisine belli konularda ayrıştığımızı söylemiştim.

14-28 Mayıs yenilgilerinden sonra ben büyük bir travma yaşadım. Ben ciddi bir özeleştiri, hesap verme ve partide bundan sonra bir daha seçim kaybetmemesine yönelik bir adım atılması gerektiğini söylüyordum.

3. gün partide şöyle bir hava hakimdi: 'Milletin bize kızdığı yok.' Dedim ki sizin yas evlerinden haberiniz var mı? Yas evlerinde 7 gün konuşulmaz. 40'ndan sonra herkes konuşur.

"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANILDI"

2014'ten beri PM ve MYK'dayım. Oraları yıllardır biliyorum. Arkadaşlarda şöyle bir görüş hakim oldu. 'Genel başkan devam eder, bu işi toparlarız' diye. Ben partide değişimin önünün açılması gerektiğini söylüyorum. Baktım ki öyle gitmiyor. Hiçbir şey olmamış gibi davranılınca ayrıştım. Ben "kaybeden takımda santrafor oynamak yerine şampiyon takımda her mevkiye talibim" demiştim. Sorumluluk almaya da fedakârlık almaya da hazırım dedim. Sonunda bana bir sorumluluk düştü.

"SÖZÜN BÖYLE KALMIŞ OLMASI İYİ DEĞİL"

Bence genel başkan da o tanımlamayı yaptığından memnun değildir. Bu sözün böyle kalmış olması sayın genel başkanın siyasi tarihinde iyi bir şey değil onun için. 'Bulun bagajı olmayan birisini' sözlerini kast ediyorum. Parti tarihini bilen, parti kültürüne sahip, bagajsız arkadaşların yüzleri, binleri bulduğunu biliyorum. Ben de onlardan biriyim. Ben röportajımda kararlı ve vefayı değişim diyorum. Bugüne kadar vefasızlık yapmadım. Biz de bir siyasi lidere rakip çıkınca ağzına geleni söylüyor. Ben onu yapmam. Ama içerik olarak en sert şekilde eleştiririm. Ben CHP'yi daha iyi yönetirim diyorum. "

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