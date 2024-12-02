Özgür Özel, Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvası'na Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvası’nda görme engelli sporcularla bir araya geldi. Özel, organizasyonun engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak projelere ilham kaynağı olacağını belirtti.

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Özgür Özel, Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvası'na Katıldı

CHP Genel Merkezi'nde 'İrade Engel Tanımaz' sloganıyla 'Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvası' düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görme engelli 56 satranç sporcusunun yer aldığı etkinliğin açılışına katılarak, Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Fermani Kurtel ile satranç oynadı.

Özgür Özel, Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvası'na Katıldı - Resim : 1

Özel, görme engelli sporcuları bugünkü organizasyonda ağırlamaktan çok büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yarın engelli vatandaşlarla beraber Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini ve ardından turnuvada dereceye girenlere CHP TBMM Grup Toplantısı'nda ödüllerini vereceklerini söyledi.

Özgür Özel, Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvası'na Katıldı - Resim : 2

'BU TURNUVA BİZE YOL GÖSTERECEK'

Turnuva öncesinde masaları gezerek engelli yarışmacılarla sohbet ettiğini söyleyen Özel, "Daha ilk uğradığım masa, 'Çok güzel ama bunu belediyeleriniz de yapsın' dedi. Bunu da belediye başkanlarımıza bir ödev olarak ileteceğiz. Genel olarak gezdiğim masaların içinde hep sordum; yeni kazandığımız belediyeler için, arkadaşlarımız için dediler ki 'Yüzümüz güldü, iyi ki seçildi.' Şimdi çıkıp, o arkadaşlara teşekkür telefonu açacağım. Çünkü önemli olan bir makama gelmek değil; o makamda size yakınlarınızın, partililerinizin ne dediği değil, rastgele ve kırılgan bir grubun, bir engelli arkadaşın o belediyenin hizmetinden memnuniyetini ifade etmesi. Bu bizim için mutlulukların en büyüğü. Bu turnuva hem bir farkındalık yaratma açısından hem de gelecekteki güzel örnekler açısından bize yol gösterici olacak" dedi.

Özgür Özel, Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvası'na Katıldı - Resim : 3

Kaynak: DHA

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