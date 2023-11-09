Özgür Özel duyurdu: Meclis Danışma Kurulu toplantısı yapılmayacak! CHP Meclis'te eyleme başlıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşmüş ve Meclis Danışma Kurulu'nun toplanmasını talep etmişti.

Özel, bugün 17.00'de toplanması beklenen Danışma Kurulu'nun toplanmayacağını duyurdu.

Özel sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, CHP'nin Meclis'i terk etmeme eylemine başlayacağını belirtti.

Özel paylaşımının tamamında şunları söyledi:

Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından yapılacağı bildirilen ve saat 17.00'de toplanması beklenen Danışma Kurulu toplantısının yapılmayacağını öğrendim. Bu durumda dün gerçekleştirdiğimiz olağanüstü grup toplantısında aldığımız karar gereği, yargı krizi ve darbe girişimini gündemde tutmak amacıyla bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz.

Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından yapılacağı bildirilen ve saat 17.00'de toplanması beklenen Danışma Kurulu toplantısının yapılmayacağını öğrendim.



Bu durumda dün gerçekleştirdiğimiz olağanüstü grup toplantısında aldığımız karar gereği, yargı krizi ve darbe… — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 9, 2023

17.00'DE TOPLANACAKTI

Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını uygulamamasının ardından yargıdaki krize ilişkin Meclis Danışma Kurulu olağanüstü toplantıya çağırılmıştı.

Toplantının bugün 17.00'de yapılması bekleniyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem