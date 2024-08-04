Özgür Özel CHP Kadın Kolları Kurultayı'nda Konuştu: İstanbul Sözleşmesi'nin Feshi AK Parti'nin En Büyük Utancıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda konuştu. Kadın kollarıyla gurur duyduğunu belirten Özel, partisinin yüzde 30'luk kadın kotasını kademeli olarak yüzde 50'ye çıkaracaklarını açıkladı. İktidarın yanlış politikaları ve ayrıştırıcı tavrı nedeniyle kadına şiddetin arttığını vurgulayan CHP lideri, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine de tepki göstererek, sözleşmeye geri dönüş çağrısı yaptı.

'KADIN KOLLARINI TARTIŞTIRMAM'

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Tüm emeklerinize teşekkür ediyor ve iyi ki kadın kolları var diyorum. Bazen eşitlik ilkesi adına kadın kolları kapansa mı gibi tartışmalar oluyor, eğer her kolda kadınların eşit temsili sağlanırsa bunu tartışırız. Ama o güne kadar kadın kollarını tartışmam, tartıştırmam. Parti programının belirleneceği kurultayda CHP'nin oklarının en ortasındaki devletçilik ilkesinin yarısını yeşile yarısını mora boyayacağız.

31 Mart seçimleriyle Aydın'daki topuklu efemizin yanında Eskişehir ve Tekirdağ'da da kadın belediye başkanlarımız eklendi. Metropol ilçelerin pek çoğunu CHP'li kadın belediye başkanlarımız yönetiyor. Amiral gemimiz İzmir'de 9 kadın adayımızdan 8'i İzmirliler tarafından göreve getirilmiştir.

'9 BAKAN ERKEKSE 9'U DA KADIN OLMALI'

Biz kadın konusunda partide devrim yapacağız derken, bir abla çıkıp "siz kotaları değil kafaları değiştirin" demişti. Oluşturduğumuz Merkez Yönetim Kurulu'nun yarısının kadın olduğu bir gölge kabinesi var. Mevcut kabinenin bir simetrisi ve iktidara geldiğimizde bu işi nasıl yapacağımızın bir göstergesi. Tayyip Bey'in kabinesinde tek kadın var, o da kadın ve aileden sorumlu. Bu ikimizin de nasıl bir Türkiye vadettiğini gösteriyor. Tayyip Bey'e göre kadının yeri sadece evinin, ailesinin yanı. Onun kafasındaki tek kadın bakan budur. Bizim görevlendirmemizde de 9 kadın var. Eğer 9 erkek bakanınız varsa 9 tane de kadın bakan olacak.

'VEKİL VE BAŞKANLARIMIZIN YARISI KADIN OLACAK'

Bu nedenle tüzükte halihazırda yüzde 30 olan kadın kotasını kademeli olarak artırarak önce yüzde 40, sonra yüzde 50 ile artıracağız. CHP milletvekillerinin de belediye başkanlarının da yarısını kadın yapacağız. CHP'nin 1935'te 17 kadın milletvekili vardı ve çok uzun yıllar boyunca bu tekrar yakalanamadı bile. Atatürk'ün vizyonunu yeniden yakalayacağız.

'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İÇİN CHP İKTİDARINI BEKLEMEYİN'

Kadınlar şiddet yaşarken, yasadaki boşluklarla bu durum daha kötüye gidiyor. Bana "Bir nazar boncuğun var ve AK Parti'ye takacaksın" deseler, İstanbul Sözleşmesi konusunda takardım. Ancak bu sözleşmenin bir takım meczupların, çağ dışındakilerin isteğiyle ve Meclis iradesi hiçe sayılarak bir gecede terk edilmesi AK Parti'nin tarihteki en büyük utancıdır. Biz buna karşı çıktık, Danıştay'a başvuru yapan tek erkek oldum. Zaman zaman "İstanbul Sözleşmesi'nden çıksak ne olur" gibi şeyler söylüyorlardı. Bakanlık raporunda cezaların yetersiz olduğu itirafı yer alıyor. Kadın cinayetleri sayısının sözleşmeden çıkıldıktan sonra arttığı görülüyor. Kadın cinayetlerini önlemek için CHP iktidarını beklemeyelim, gelin hep beraber İstanbul Sözleşmesi'ne evet diyelim.

'İLK KEZ CHP'YE OY VERENLERİN YÜZDE 60'I KADIN'

İlk yerel seçimlerde başardık. Aldığımızın oyların yüzde 40'ı hayatında ilk kez CHP'ye oy veren seçmenler. Bunların yüzde 60'ı kadınlar. Bu kadınlar geçmişte daha fazla AK Parti'ye oy vermiş ev hanımlarından, muhafazakar kadınlardan oluşuyor. Çünkü zor günde kıt günde onların yanında olan CHP'den etkilendiler.

Biz o insanları yanımıza katmalı, emek verebiliyorlarsa birlikte çalışmalıyız. Genel başkan olarak benim bu salondan istediğim budur. Biz o kadının şiddet karşısındaki yegane güvencesiyiz. Hakkının arayan kadının bu süreçte yanında olacak olanlarız. Türkiye ittifakı bir siyasi ittifak değildir. Gençlerin ve kadınların ittifakıdır. Yoksul ve emekçi kadınların kendilerine yer buldukları bir ittifaktır. Karşımızda ise kendilerine oy verenin kıymetini bilmeyen, oy vermeyenlere sırtını dönenler var. Biz böyle olmayacağız.

Kadın kollarımız da bu süreçte çok önemli bir yerde. Ben her birine de kefilim. Buraya kadar verdiğiniz her karar başımızın üstünde oldu, bundan sonra da böyle olacak. Ben genel başkanınız olarak kadınlar için sizler kadar çalışacağıma söz veriyorum. Ayağa kalkın ve bu partiyi iktidar yapın! Hepinizle gurur duyuyorum, hepinize güveniyorum. Biz başaracağız, Türkiye kurtulacak."

Kaynak: Gerçek Gündem