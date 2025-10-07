Özgür Özel CHP Grup Toplantısında Konuşuyor: 'Bizimle Siyasi Rekabet Edemeyenler Saldırıları Büyüttüler'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP lideri Özgür Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yaz boyunca 81 ilde çalıştık. Derdi olanların ayağına gittik, partimize yönelen saldırılara karşı kenetlendik. 19 Mart sonrası 60’ıncı eylem için İstanbul’dayız meydanlardayız.

Bizimle siyasi rekabet edemeyenler saldırıları büyüttüler. Okyanus ötesinde meşruiyet aramaya gittiler. Trump'la beş dakika görüşme yapabilmek için akıl almaz tavizler verdiler. 1 Ekim'de Meclis'e gelip kameralar karşısında poz kestiler.

Biz 1 Ekim öncesi bir karara vardık. Meclisi işine geldiğinde çalıştıran, işine gelmediğinde bypass eden, millet iradesine saygısızlık edip bir darbeye kalkışan, milletin payına değil varsa yoksa kendi payına çalışan bir iktidarın başındaki zatı bu çatının altına gelip bir açılış konuşması yapıp orada demokrasiden, iletişimden, anlayıştan, birlikten, beraberlikten söz edip dönüp gidip zulme devam edecek olan ikiyüzlülüğüne tanıklık etmek istemedik. O gün hiç şüphe yok. O gün hiç şüphe yok. Bu durumdan duydukları rahatsızlıktan bunu milli iradeye saygısızlık, meclise saygısızlık diye nitelendirmeye çalıştılar.

15 Temmuz gecesi Erdoğan’a karşı yapılan darbede demokrasinin safında yer aldık. 15 Temmuz darbecisine nasıl yüz vermediysek 19 Mart darbecilerine de yüz vermedik, onların da karşısında durduk.

İstanbul’u 3 kez kazanan AK Parti’ye, Erdoğan’a karşı asla seçim kaybetmemiş olan, o tutuklamaya sevk edilirken 15 buçuk milyon kişinin adayı Ekrem İmamoğlu’nun koltuğu boş.

Ortada hala bir iddianame yok. Kimse neyse suçlandığını bilmemektedir. Bir tane delil yokken yargısız infaz yapılmakta, arkadaşlarımızın onuruyla namusuyla oynanmaktadır. O koltukları boş gördükten sonra, çıkıp dediler ki, "Rüşvet aldılar" Bu ispata muhtaçtır. Önce delil lazım, namuslu bir iddianame lazım.

Daha sadece tutuklama kararı olursa, bir satır iddianame yokken, arkadaşlarıma dolandırıcı, hırsız diyecek adamın alnını karışlarım.

'BİR MECLİS'İN SAYGINLIĞI NASIL ÖLÇÜLÜR?'

Bir meclisin saygınlığı ne ile ölçülür? Bir meclisin saygınlığı onu seçenlerin memnuniyetiyle, onu oluşturanların sorunlarını çözme kapasitesiyle ölçülür. Bu ülkede 7 milyon asgari ücretli, en düşük maaş alan 4 milyon emekli ama hemen onun üstündeki dilimlerde 11 milyon emekli, ürünü para etmediği için topraktan kopan milyonlarca çiftçi, geleceğinden umutsuz gençler varken bu meclis nasıl saygın olabilir?

'CHP YARGIYA SAYGILIDIR'

Eninde sonunda herkes şunu bilsin. CHP yargıya saygılıdır. Ama kendilerini birilerinin siyasi operasyonlarına alet edenler, bir gün yatarı olmayan suçtan 100. Gün Saraçhane’ye gelmişler, dağılmışlar metroya gitmişler. 80 gün cezaevinde yatıracaksın, anasını babasını perişan edeceksin. O çocukları okullar açılırken tahliye edeceksin, sonra ben hakimim ben savcıyım diyeceksin.

Başta Ak Toroslar olmak üzere bütün çeteleri dağıtacağız, adalet dağıtılmasının önünü açacağız.

'BİR TANE DELİL YOKKEN HAYSİYET CELLATLIĞI YAPTILAR'

Millet verdiği oylarla doldurduğu koltukları senin yargı kolları başkanın senin talimatından boşaltacak. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletin oylarıyla doldurduğu o koltuklar sana ikiyüzlülük yapmayasın diye, özün darbeci sözde demokrat numarası yapmasın diye boş kalınca sinirleneceksin. Hadi oradan sende başka kapıya. Hala ortada bir iddianame yoktur. Kimse ne ile suçlandığını bilmemektedir. Bir tane delil, bir tane kanıt yokken yargısız infaz yapılmakta açıktan haysiyet cellatları tarafından arkadaşlarımızın onuruyla, şerefiyle, namusuyla oynanmaktadır. Bugüne kadar bunu Anadolu Ajansı'ndan yaptıkları yalan servislerle boş bir kasa yerine içinden eurolar çıkarılan kasa. Tutanakta kasa boş diyorsun, stok görüntü servis ettik diyorlar. Ve kendi kalemşorleriyle yargıdaki köşeleri dağıttığı ve kendinin bütün yanlışlarını savunanlarla televizyonda yandaş televizyonlardaki her türlü haksızlığa gözünü yummuş vicdanını saraya vermiş yorumcularla haysiyet cellatlığı yapıyordu."

ASGARİ ÜCRET TEPKİSİ

Asgari ücreti utanmadan sıkılmadan yüzde 20 artırmaya niyetleniyorlar. Asgari ücreti 26 bin lira yapmaya bir yıl boyunca da böyle tutmaya niyet ediyorlar. Erdoğan dün utanmadan sıkılmadan çıkıp diyor ki ;'kişi başı milli gelirimiz 17 bin dolara yükseldi.

AYRINTILAR GELECEK…

Kaynak: Haber Merkezi