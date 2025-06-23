Özgür Özel Canlı Yayında Konuşuyor

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Halk TV ekranlarında İsmail Küçükkaya’nın Yeni Bir Sabah programına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Nehir hem Ferdi’nin emaneti hem her genç gibi hepimizin evladı çok talihsizlik. Nehir mimar olmak istiyor babası gibi. Geçen sene fena bir puan almıyor. Birçok üniversiteye girebilir ama en iyisi olsun diye babasının da teşvikiyle bir yıl daha hazırlandı ve sınava işte 10 gün kala bu büyük felaketi yaşadık. Ferdi'nin kaybının büyüklüğü apayrı ama bir yandan da kızının bu sefer de bir yılda ekstradan hazırlanmış. Bu seneyi kaybederse bir daha motive olabilir mi? Zordu gerçekten.

'HEPİMİZE ÇOK DOKUNDU'

Şimdi beni sınava kim götürecek deyince çok hepimize dokundu. Ben de ben götüreceğim tabii kim götürecek demiştik. İşte hafta sonu cumartesi pazar birlikte sınava gittik. İyi geçti sınavı. Herkes merak ediyor. Cumartesi günü daha normal geçti ama dünkü esas daha katsayısı yüksek meslek belirlemede daha etkili olacak. Sınav çok iyi geçti Nehir'in. Böyle şeydi yani. Hep korkuyordum. O çok donuk ve bitkin bir haldeydi. Sabah baktım bir sınav heyecanı var. O çok umutlandırdı beni. Annesiyle birlikte hep beraber babasının arkadaşlarıyla beraber gittik, geldik sınava. Sağ olsun gazeteci arkadaşlar rica ettik. Sabahleyin çok uzaktan bir böyle vatandaşın çektiği videoyu almışlar ama onun dışında sabah sınava giderken hiç görünmediler.

Nehir bize emanet. Biz Manisa Ferdinin arkadaşları, ailesi aileye sahip çıkarız. Ama her konuda ilk böyle duyguların çok yüksek olduğu andaki meseleyi unutmayıp bir takip etmek gerekiyor. O kısım çok önemli.

'SAHİP ÇIKACAĞIZ HEP BERABER'

Benim de bir tane kızım var. Ferdinin üç kızı var. Nehir'den ayrı bir de ikizleri var. 7 yaşında. Onun için de Türkiye'nin dört bir yanından işte eğitim masraflarını biz üstlenelim, okutalım. Sağ olsunlar kurumsal olarak da geliyor. Biz aileye bütün seçenekleri söyledik. Öyle ümit ediyoruz. İyi olacak. Sahip çıkacağız hep beraber. Önemli olan şu. Türkiye'nin bunu böyle biraz özeleştiri olarak da söyleyeyim.

'87 DURUŞMAYA GİTTİK'

Günlük, haftalık, o zamanlık sahip çıkması muhteşem. Yani duygular çok yüksekken öyle Soma'da da hatırlayın neler oldu. Ama sonra unutuluyor. Depremde de öyle. Depremde de öyle oldu. Burada önemli olan hani gazetecilikte fikri takip denilen bence siyasette değil de için insanlık tarafında unutmamak ve işi sonuna kadar götürmek lazım. Örneğin Soma mahkemesini hatırlayın. İlk gün önünde 5 kilometre kuyruk vardı. 87 duruşmaya gittik biz. Son gün 300 kişilik salonda 150 kişi vardı. Yani o motivasyon kaybolunca, unutulunca bu sefer yani işte kötüler at oynatmaya başlıyor. İyilerin hani İsmet Paşa'nın dediği gibi iyilerin kötüler kadar cesur olması lazım. Bir de onlar kadar inatçı olmak lazım. O yüzden ben sadece bu konuda değil.

İki günde takip edemedik tabi ama daha sonra öğrendik. Şimdi ne yapacağım, Manisa’yı kime emanet edeceğim ben demiştim. Bu sözlerime bir köşe yazarı hanımefendi bu konuşmayı yapacak birine ülkeyi nasıl emanet edecekler diye yazmış.

Olduğum gibi siyaset yaptığım için zaman zaman eleştirildim. Biz bundan sonra olduğumuz gibi siyaset yapacağız. Dün Murat Ongun ve Mehmet Pehlivan’ı, Tekirdağ Cezaevi’nde de 3 bürokrat arkadaşımızı ziyaret ettik.

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Kaynak: Haber Merkezi