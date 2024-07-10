Özgür Özel Çağrısını Yineledi: 'Bu Akşam Hep Birlikte Ayağa Kalkıyoruz'

(Cumhuriyet Halk Partisi) CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda dün akşam gerçekleşen ışık kapatma eylemi için bir çağrı daha yaptı.

Özel, geçim sıkıntısını bir kez daha gündeme getirmek için bulunduğu çağrıda 'Ya geçim ya seçim' sözlerini bir daha vurguladı.

Özel, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu akşam saat 21.00'de hep birlikte ayağa kalkıyoruz! Geçim sıkıntısı çeken herkesi ışıkları açıp kapatmaya çağırıyoruz. Ya geçim ya seçim!"