Özgür Özel Açıkladı! CHP'den 'Trump' Kararı: '3 Yılını Bizimle Geçirecek'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ocak ayında Donald Trump yönetiminin göreve başlamasından sonra bir CHP heyetinin ABD’ye gideceğini açıkladı. Özgür Özel, CHP’nin iktidar namzedi bir parti olduğunu belirterek, “Trump görev bölümünün bir yılı Tayyip beyle ve 3 yılını bizimle geçirecek” dedi. Özel, devlet kurumlarının ve kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasında kurumsallaşmayı öne çıkaran Nobel ödüllü iktisatçı Prof.Dr.Daron Acemoğlu’ndan katkı alacaklarını söyledi.

Özgür Özel, bir grup gazeteciyle düzenlediği sohbet toplantısında iç ve dış siyaset ve ekonomiyle ilgi açıklamalarda bulundu. Ekonomim'den Maruf Buzcugil'in aktardığına göre, Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir ve Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili “Biz zaten değişimi ilk dile getiren iki kişiyiz. Yol arkadaşlığımız, bir yürüyüşümüz var.” dedi.

"TRUMP 3 YILINI BİZİMLE GEÇİRECEK"

Özgür Özel CHP’nin ABD’de Donald Trump’ın bir dönem aradan sonra ikinci kez başkanlığa seçilmesini nasıl değerlendirdiği sorumuza kapsamlı yanıt verdi. Özel bu konuda düne dair değil ama geleceğe dair düşünceleri olduğunu belirterek şunları söyledi:

“CHP iktidar namzedi bir parti. Son seçimlerin ve son anketlerin birinci partisi. Kuvvetle ihtimal Trump görev süresinin bir yılını Tayyip beyle ve üç yılını bizimle geçirecek. Hadi çok çok 1,5-2 yılını Tayyip beyle geri kalanını bizimle geçirecek. O yüzden Trump ile ilgili değerlendirmelerde bu ihtiyaç önem kazandı. Donald Trump’ın seçilmesinden sonra Türkiye bu süreci nasıl götürmeli diye bakıyoruz. Bir kere kişisel ilişkilerle değil, kurumsal ilişkilerle ilerlemek lazım. Kişisel ilişkilerin çok cezasını çektik. Bizim dış politikada çok deneyimli diplomatlarımız var onlara alan açmak lazım.”

CHP'NİN HEYETİNDE ESKİ BÜYÜKELÇİ NAMIK TAN DA OLACAK

ABD’de ocak ayında görev devir teslimi yapıldıktan, Amerika’da taşlar biraz yerine oturduktan sonra bir CHP heyetinin gideceğini belirterek şunları söyledi:

“Bizim Trump yönetimiyle ilişkilerimizi götürmek için Namık Tan bizim için şans. ABD’de büyükelçilik yapmış olması çok önemli. Çok güçlü bir dış politika danışma kurulumuz var. Güçlü bir diplomasi heyeti kurabiliriz. Orada Türkiye-ABD ilişkilerine kalıcı ve olumlu katkı sağlayacak temaslarda bulunuruz. İyi ilişkiler içinde oluruz. Ama bu temasların nasıl ilerleyeceği bizim arkadaşlarımızın ABD yönetiminin ortaya koyacağı tutumla belli olur.”

Özgür Özel, Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de iktidara gelmeden önce ve geldikten hemen sonra partisinin genel başkanı sıfatıyla iki kez ABD’de temaslarda bulunduğunu hatırlattı.

"EKONOMİK KONULARDAN UZAKLAŞTIKÇA ANKETLER AŞAĞI DÖNÜYOR"

CHP genel başkanı Özel, vatandaşın ana gündeminin geçim sıkıntısı ve hayat pahalılığı olduğunu belirterek, parti olarak ekonomik konulardan uzaklaştıkça anketlerin yönünün aşağı döndüğünü anlattı.

CHP MYK üyeleri Selin Sayek Böke, Yalçın Karatepe ve Volkan Demir’in ekonominin uzmanlık alanlarına göre 33 kişilik grup oluşturduğunu bu grubun çalışmalarının Türkiye’ye yayılacağını söyledi. Bu ekibin sanayinin ve kobilerin yoğun olduğu 45 ili gezeceğini, 81 ilden gelen verilerle hareket edeceğini belirten Özel, “En yetkili ve etkili ağızlar halkın anlayacağı dilde konuşacaklar. Ben çeyrek altıncıyım mesela. Çeyrek altın, dana kıyma, ben kitlelerle bunun üzerinden konuşuyorum. Bunun sonuç vereceğini düşünüyorum.”

İŞ DÜNYASINA MESAJ

Özel, iş ve emek dünyasının ekonomik sıkıntılara çözüm önerilerini duyamamaktan şikayetçi olduklarının hatırlatılması üzerine, “Ekonomiyle ilgili çözüm önerilerini de sıralıyoruz. “İş dünyasına güven verirken, sermaye düşmanı bir duruş sergilemezken bir yandan da emek örgütleriyle birlikte yürüyoruz. Emek bürolarını güncelledik. Yetkili ve yetkin arkadaşlarımız Selin Sayek Böke, Yalçın Karatepe ve Volkan Demir çözüm önerilerini anlatacaklar” dedi.

DARON ACEMOĞLU'NDAN KATKI ALINACAK

Özgür Özel, Prof.Dr.Daron Acemoğlu’nun ekonomide kurumları ve kurumsallaşmayı öne çıkaran yaklaşımıyla Nobel ödülüne layık görülmesiyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

“Devletin kurumlar ve kurallar üzerinden yeniden yapılanması üzerine uzun zamandır çalışıyoruz. Ak Parti’nin yaptığı en büyük kötülük kurumların ve kuralların yerine kişilerin etkili olduğu bir kamu yönetimi oluşturmak. Bunu terk etmeli ve kurumları yeniden inşa etmeliyiz. Bu konuda Daron Acemoğlu’dan katkı alacağız. Selin hocanın da bu konuda çalışmaları var.”

EKREM İMAMOĞLU MESAJI

Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını bir kez daha vurgulayan Özel, isimleri sürekli Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanları arasındaki rekabet hakkında şunları söyledi:

“Ben belediye başkanlarımızın partiye önemli katkı sağladıklarını düşünüyorum. Bu noktada aralarında bir çelişki, bir tartışma bir kavga olmadığını biliyorum” dedi. Özel, Ekrem İmamoğlu ile arasının nasıl olduğunun sorulması üzerine şunu söyledi:

“Bizim Ekrem beyle değişimi ilk dile getiren iki kişiyiz Türkiye’de. Yol arkadaşlığımız, yürüyüşümüz var.”

Kaynak: Ekonomim