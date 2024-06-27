Özgür Özel: 1.5 yıl sonra erken seçim olur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçime ilişkin sözlerinin doğru anlaşılmadığını ifade ederek, “Erdoğan 5 yıllığına seçildi ama bence 1.5 yıl sonra erken seçim olur” dedi.

Özgür Özel: 1.5 yıl sonra erken seçim olur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BirGün yazarı Doğan Tılıç'a açıklamalarda bulundu.

“Daha önce yaptığımız tanımlamaları geriye alan hiçbir beyanımız olmadı. Otokrasi, tek adam rejimi, totaliter diktatoryal rejime evriliyor tespitlerini hepimiz yaptık ve bunları geri alan bir tavrımız yok.” diye konuşan Özel, "Bu rejimi değiştirmek için sadece söylem düzeyinde sert polemiklerin seçmene işlememesi. Meseleyi karşılıklı sürekli ateş halinden, iktidara oy veren seçmenin sorunlarını sürekli dile getiren, iktidarın kalesi Rize’de çay mitingi yapan, emekli mitinginde her siyasi görüşten emekliyi bir araya toplayan, geçinemiyoruz mitinginde her siyasi eğilimden seçmeni bir araya getirmeye çalışan bir muhalefet hattı izlemek olarak görüyoruz”, diyor. “AKP’nin nizami ve gayri nizami yollarla ele geçirdiği basınla CHP’yi sanki terör örgütleriyle birlikte hareket eden, iktidara geldiğinde yönetemeyecek, sorunlara duyarsız, kavgacı bir parti gibi gösteren bir kampanyası vardı. Buna karşı bir politika izliyor ve CHP’yi görmeyen seçmenin de görmesini sağlamaya çalışıyoruz.” dedi.

"BEN MHP VE AKP OLMASA DA NORMALLEŞİRİM"

Gündemdeki "normalleşme" adımlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Özel, “Ben iktidarı normalleştirme peşinde değilim. Ben MHP olmasa da AKP olmasa da normalleşirim. Benim derdim onların seçmenleriyle normalleşmek” ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETE ZAM VERMEZSENİZ SOKAKLARA DÖKÜLECEĞİZ"

CHP'nin düzenlediği mitinglerle ilgili konuşan Özel, şunları söyledi:

"Asgari ücrete zam vermezseniz biz sokaklara döküleceğiz diye söyledik. Geçinemiyoruz mitingine DİSK, Hak-İş ve Türk-İş başkanlarını arayıp davet ettim. Ben masadan ve görüşmeden bir asgari ücret zammı çıkarsam bunun kaybedeni olmazdı. Çıkaramadım, şimdi bunun bedelini iktidarın tek başına ödemesi için ben buna susmayacağım. Mücadele müzakere dengesi bu.”

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ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

1.5 yıl sonra bir erken seçim olacağını öngördüğünü belirten Özel, “Türkiye ilk seçimde Erdoğan yönetiminden kurtulacak. İlk seçim dediğim 2028 değil. Ben 31 Mart seçim sonuçlarını araçsallaştırarak seçim istemeyeceğimi söyledim. Bu seçim istemiyorum demek değil. En çok ben istiyorum. Vatandaş da, anketler gösteriyor ki, yavaş yavaş seçim istemeye başladı. Erdoğan 5 yıllığına seçildi ama bence seçildikten 2.5 yıl sonra, bugünden 1.5 yıl sonra erken seçim olur. Ben erken seçimden kaçmam, bunun için koşarım.” dedi.

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