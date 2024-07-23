Özel'in 'Bütün Örgütün Yaka Silktiği O İkisi' Göndermesine 'Gayriciddi' Cevap

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Devlet beye bir şey söylemek isterim. O ikisi, bütün örgütün yaka silktiği o ikisi… O ikisinin partideki konumundan duyulan rahatsızlığın fakındayım" sözüne cevap veren MHP'li İzzet Ulvi Yönter, “Özgür, seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz…” dedi.

Özel'in 'Bütün Örgütün Yaka Silktiği O İkisi' Göndermesine 'Gayriciddi' Cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü TBMM Grup Toplantısını iptal ederek bir basın toplantısı düzenlemişti.

Bahçeli basın toplantısında ‘kara kaplı defteri’ açmış ve medyaya da yansıyan, MHP’nin takibe aldığı gazeteci, akademisyen, siyasetçi ve eski emniyet görevlisi 154 kişi hakkında konuşmuştu. Bahçeli, "Bazı çevreler, 2024 yılı içinde MHP'ye karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralar, yalanlar, hakir görmeler, suçlamalarda bulunmuşlardır. Bunların toplamı 154 kişidir. Şu görmüş olduğunuz liste, kimin hangi gün, hangi saatte, hangi programda nasıl ve kimlerle konuştuklarının, MHP'ye hangi hakaretleri yaptıklarının toplamıdır. Bu dosya elimizdedir. Günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem, hukuki nitelikli olacaktır” demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Bahçeli’ye verdiği cevapta, geçmişte de göndermede bulunduğu MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ile Semih Yalçın’ı işaret etti. Özel, "Devlet beye bir şey söylemek isterim. O ikisi, bütün örgütün yaka silktiği o ikisi… O ikisinin partideki konumundan duyulan rahatsızlığın fakındayım. O ikisi 154 kişilik isim listesi yazmış. Sayın Bahçeli bir hesaplaşma olacaksa siz önce vicdanınızla hesaplaşın" dedi.

X hesabından paylaşım yapan Yönter, Özel’e cevap verdi. Yönter, şunları söyledi:

“Özgür, seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz…”

Kaynak: Gerçek Gündem

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