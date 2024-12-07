Özel'den İktidara Suriye Tepkisi

CHP lideri Özel, Kilis'te açıklamalarda bulundu. Özel, iktidara Suriye'de yaşananlar üzerinden tepki gösterdi. Özel, "Buraya milyonlarca Suriyelinin gelmesine bu anlayış sebep oldu" dedi.

Son Güncelleme:
Özel'den İktidara Suriye Tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'ta açıklamalarda bulundu.

Özel, burada yaptığı açıklamada, iktidara Suriye politikası üzerinden bir kez daha tepki gösterdi. Özel açıklamasında, "Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duymayan, iç savaşı kışkırtan, devlet dışı unsurları hiç utanmadan, Kuvayi Milliyeye, İzmir’de Yunan’ı denize döken Kuvayi Milliyeye benzetip Özgür Suriye Ordusu’nu orada bir iç savaşı körükleyip, buraya milyonlarca Suriyelinin gelmesine bu anlayış sebep oldu" ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Atatürk diyor ki, “Komşunun içişlerine karışma, komşunun toprak bütünlüğüne saygılı ol, komşudaki devlet dışı unsurları değil komşuyu yöneten hükümeti muhatap al.” Bu iktidar, 2010’un başlarında Emevi Camiine gidip namaz kılarız. O ne demek, Suriye’yi işgal ederiz demek.

Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duymayan, iç savaşı kışkırtan, devlet dışı unsurları hiç utanmadan, Kuvayi Milliyeye, İzmir’de Yunan’ı denize döken Kuvayi Milliyeye benzetip Özgür Suriye Ordusu’nu orada bir iç savaşı körükleyip, buraya milyonlarca Suriyelinin gelmesine bu anlayış sebep oldu.
Sosyal medyadan trolleri, yazanları çizenleri, ‘Yok fetih hareketi, yok Türkiye toprak kazanıyor…’ Türkiye bir karış toprak vermeyen kimsenin de toprağında gözü olmayan bir ülkedir. Böyle gördük böyle savunmaya devam edeceğiz.

'O İNSANLARI MEMLEKETLERİNE GERİ GÖNDERELİM'

Esad’ın ilan ettiği laftan Türkiye’deki Suriyeliler bilgi sahibi yapılmalı. Hızla orası abad edilip, orada iş aş olup o insanları memleketlerine döndürelim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün oturduğu koltuğa sahip çıkıyoruz. Yurtta barış, cihanda barış diyoruz.

AYRINTILAR GELECEK...

Etiketler
Özgür Özel CHP
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Para Kuleleri' Yanıtı! 'Aklınız Fikriniz Cebinizi Doldurmakta' 'Aklınız Fikriniz Cebinizi Doldurmakta'
Gözler O Güne Çevrildi... CHP'li Belediyelere Yeni Operasyon mı Yolda? CHP'li Belediyelere Yeni Operasyon mı Yolda?
TÜSİAD Başkanı'ndan Dikkat Çeken 'Kayyım' Eleştirisi: 'Toplumsal İstikrar ve Refah Hedefiyle Bağdaştıramıyoruz' 'Toplumsal İstikrar ve Refah Hedefiyle Bağdaştıramıyoruz'
Kalpteki Tıkalı Bütün Damarları Anında Açıyor! Tahine 1 Tutam Eklemeniz Yeterli Kalpteki Tıkalı Bütün Damarları Anında Açıyor! Tahine 1 Tutam Eklemeniz Yeterli
Uyumadan Önce Kesinlikle Fişinin Çekilmesi Gerekiyor: Ne Şarj Cihazı Ne Televizyon! Ciddi Yangın Tehlikesi Var Ne Şarj Cihazı Ne Televizyon! Uyumadan Önce Fişinin Çekilmesi Gerekiyor: Ciddi Yangın Tehlikesi Var
TBB Genel Kurulu'nda Can Atalay Mesajı: Üçüncü Taraf Görüşü Sunduk TBB Genel Kurulu'nda Can Atalay Mesajı: Üçüncü Taraf Görüşü Sunduk