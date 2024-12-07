Özel'den İktidara Suriye Tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'ta açıklamalarda bulundu.

Özel, burada yaptığı açıklamada, iktidara Suriye politikası üzerinden bir kez daha tepki gösterdi. Özel açıklamasında, "Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duymayan, iç savaşı kışkırtan, devlet dışı unsurları hiç utanmadan, Kuvayi Milliyeye, İzmir’de Yunan’ı denize döken Kuvayi Milliyeye benzetip Özgür Suriye Ordusu’nu orada bir iç savaşı körükleyip, buraya milyonlarca Suriyelinin gelmesine bu anlayış sebep oldu" ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Atatürk diyor ki, “Komşunun içişlerine karışma, komşunun toprak bütünlüğüne saygılı ol, komşudaki devlet dışı unsurları değil komşuyu yöneten hükümeti muhatap al.” Bu iktidar, 2010’un başlarında Emevi Camiine gidip namaz kılarız. O ne demek, Suriye’yi işgal ederiz demek.

Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duymayan, iç savaşı kışkırtan, devlet dışı unsurları hiç utanmadan, Kuvayi Milliyeye, İzmir’de Yunan’ı denize döken Kuvayi Milliyeye benzetip Özgür Suriye Ordusu’nu orada bir iç savaşı körükleyip, buraya milyonlarca Suriyelinin gelmesine bu anlayış sebep oldu.

Sosyal medyadan trolleri, yazanları çizenleri, ‘Yok fetih hareketi, yok Türkiye toprak kazanıyor…’ Türkiye bir karış toprak vermeyen kimsenin de toprağında gözü olmayan bir ülkedir. Böyle gördük böyle savunmaya devam edeceğiz.

'O İNSANLARI MEMLEKETLERİNE GERİ GÖNDERELİM'

Esad’ın ilan ettiği laftan Türkiye’deki Suriyeliler bilgi sahibi yapılmalı. Hızla orası abad edilip, orada iş aş olup o insanları memleketlerine döndürelim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün oturduğu koltuğa sahip çıkıyoruz. Yurtta barış, cihanda barış diyoruz.

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