Özel'den İktidara Sert Tepki: 'Bizden Helallik Almaları Lazım'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Now TV’de katıldığı "İlker Karagöz ile Çalar Saat" programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın örgüte "silah bırakma ve fesih" çağrısına değinen Özel, "Sihirli bir değnek var sanki. Önce Devlet Bey’e değdi, yıllardır karşı olduğu DEM Parti ile şimdi yan yana duruyor. Aynı değnek Öcalan’a da dokunmuş olacak ki, PKK’ya 'teslim olun' diyor. Sonra her şey böyle mi kalacak? Buna çocuklar inanır" dedi. Demokrasiye sihirli dokunuşlarla yön verilemeyeceğini vurguladı.

"BİZDEN HELALLİK ALMALARI LAZIM"

Sürecin tanımsızlığına dikkat çeken Özel, "Bir isim konulmadığı için 'süreç süreci' diyeceğim. Barış söylemleri olumsuz değil ama biz DEM Parti ile görüştüğümüzde 'Dem'lenmek' deniyordu. O zaman bizden bir helallik almaları lazım. Şehit ve gazi ailelerinin rızası alınmadan bu süreç sağlıklı yürümez. Aileler, işin siyasete alet edilmesini değil, samimiyet bekliyor" ifadelerini kullandı.

BEKER ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ

Ankara Milletvekili Adnan Beker’in CHP’ye katılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Özel, "Beker’in gelişi sorun oldu ama 14 Mayıs’ta CHP listelerinden giren 39 milletvekili için ses çıkarılmadı. O gün imza atanlar, bugün eleştiri yapıyor. Beker, bağımsız kaldığı süre boyunca AK Parti’den 7 kez teklif aldı ama 'muhalefet oylarıyla seçildim' diyerek reddetti. Sonunda 'baba ocağına döneyim' dedi. Biz buradan bir iktidar yürüyüşü çıkarmaya çalışıyoruz. Belki de bir milletvekili, kritik bir anayasa değişikliğinde büyük bir fark yaratacak" diye konuştu.

"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor hakkında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kent Lokantası’nda yemek yediği için "örtülü reklam" iddiasıyla soruşturma başlatılmasına da tepki gösteren Özel, "Sen emekline, ihtiyaç duyduğu zaman karnını doyuracak imkânı yaratmayacaksın. Sonra biri bunu övdü diye soruşturma açacaksın. Allah akıl fikir versin" dedi. Özel, Kent Lokantalarının ülke genelinde yaygınlaştırılmasına devam edeceklerini de vurguladı.

Kaynak: NOW TV