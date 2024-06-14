Özel'den Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden Ethem Sarısülük için anma mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı eylemleri sırasında Ankara'da polis tarafından vurularak hayatını kaybeden Ethem Sarılsülük için X hesabından bir anma mesajı yayımladı

'SORUMLULARIN HESAP VERMESİ İÇİN BU CİNAYETİ UNUTTURMAYACAĞIZ'

Özel'in paylaştığı ifadelere yer verdi:



"Demokratik protesto hakkını kullanırken Ankara'nın göbeğinde vurulan Ethem Sarısülük'ü ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyorum. Verilen cezaların vicdanları tatmin etmesi, sorumluların hesap vermesi için bu cinayeti unutturmayacağız!"