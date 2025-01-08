Özel'den Bakan Işıkhan'a 'Emekli Maaşı' Tepkisi: 'Meclis'i Bu Bakana Ezdirmeyin'

Genel Başkanı Özgür Özel, belediye ziyaretleri ve açılışlar yapmak üzere Konya’ya gitti. Özel’e Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Konya Milletvekili Barış Bektaş, Konya İl Başkanı Bekir Yaman, Cihanbeyli İlçe Başkanı Yakup Erdal, PM Üyesi Ali Abbas Ertürk ve eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik eşlik etti. Özel 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den CHP’ye geçen Cihanbeyli Belediyesi’ni ziyaret ederek. belediye başkanı Fırat Kızılkaya’ya makamında hayırlı olsun dileklerini iletti. Özel ve Kızılkaya, belediye önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

Özel, "31 Mart seçimlerine kadar ülkede Adalet ve Kalkınma Partisi var. Girdiği her seçimi kazanır, artık iktidar değişmez, yoksul yoksulluğuyla, aç açlığıyla kalır, yolsuzluk yapanların yanına kalır, bu düzen değişmez diyenlere karşı siz Cihanbeyli'de gösterdiniz Kastamonu'da, Kilis'te, Edirne'de, Uşak'ta, Afyon'da, Kütahya'da, Manisa'da, Denizli'de, Balıkesir'de, Bursa'a, Kırıkkale'de alınamaz denilen her yerde bu iktidarın değişebileceğini sözün tek birinde değil sözün millette halkta sizlerde olduğunu gösterdiniz." dedi.

"1977'de Konya'da 10 ilçe belediyesi kazanmıştık. O günden bugüne boynumuz büküktü. Bu güne gelene kadar Tuzlukçu Belediyemiz vardı. Bu seçimlerde öyle bir adım attık ki Cihanbeyli'yi, Akşehir'i, Ereğli'yi ve Seydişehir'i kazandık. Artık Konya'da hiçbir şey ezberlerdeki gibi olmayacak. Şimdi buradaki bu beş değerli belediye başkanımızla yapacağımız işler bize hem gelecek seçimlerde iktidarın kapısını açacak, halkın iktidarını kurmamızı sağlayacak hem büyük bir iddiayla söylüyorum; genel seçimleri kazandıktan bir yıl sonra yapılacak seçimde Konya Büyükşehir dahil CHP'li belediyeler olacak" ifadelerini kullanan Özel, şunları kaydetti:

"HALKIN İKTİDARINI KURACAĞIZ"

"Çünkü CHP bu seçimlere tek başına ittifaksız girdi ama ittifakların en büyüğüyle girdi. Türkiye ittifakı dedi. Cihanbeyli ittifakı dedi. Artık bu ittifakta sosyal demokratlar tek başına değildir. Sosyal demokratların yanında muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar Kürt demokratlar yani insana insan olduğu için değer veren, yoksulluğa itiraz eden her türlü adaletsizliğe itiraz eden Türkiye'nin bütün demokratları bir araya geldiler. Türkiye ittifakını kurdular. Bu adaletsiz vergi sistemine, gelir dağılımına, bu emekliye verilen sefalet ücretine, bu emekçiye verilen asgari ücretin yetersizliğine, çiftçiye köylüye yapılan zulme hep birlikte itiraz etsinler, göreceksiniz halkın iktidarını kuracağız. Türkiye ittifakını kuracağız. Seçimleri kazanacağız. Bu ülkedeki mazlumların ve mağdurların yüzünü güldüreceğiz. Söz veriyorum."

"CİHANBEYLİ'NİN PARASI SADECE SİZE HARCANACAK"

Özel, Cihanbeyli Belediye Başkanı Kızılkaya'nın büyük mutabakatla aday olduğunu, seçim öncesi verdiği 65 yaş üzerindeki vatandaşlara çay ve simidin ücretsiz olacağı vaadinin Cihanbeyli'nin içini ısıttığını belirterek, Cihanbeyli'de büyük bir enkazın olduğunu, büyük bir mücadele verildiğini kaydetti. Özel, "Hem borç var hem iş yapılıyor ama bir yerlerden para bulunuyor ya da bir yerlerden tasarruf ediliyor. 354 bin litre akaryakıt tasarruf etmişiz. 100 litre harcıyorsak 41'e düşmüş. 833 litre benzin arttırmışız dokuz ayda. Bir yere akıyormuş benzin akmamış. Kiralık araçların hepsini iade ettik. Cihanbeyli'nin parası harcanacaksa sadece size harcanacak. Ne para harcanacaksa kuruşu kuruşuna size harcanıyor, hesabı da size veriliyor" diye konuştu.

"OY ALDILAR HİZMET ETMEDİLER"

Özel, şunları kaydetti:

"Tahıl ambarı olan Cihanbeyli ekilemez, dikilemez hale gelmiş. Nakliyecimiz, şoförümüz çok mazot fiyatlarından dolayı çalışamaz hale gelmişler. Büyükşehir buraya hizmeti aksatmış, yetişmemiş, yetişememiş. Şimdi akıllarınca ayrımcılık yapıyorlar. Cihanbeyli'yi verdiği karardan dolayı mesul tutmaya çalışıyorlar. Yer altı suları çekiliyor. Her geçen gün sulama daha pahalıya geliyor. Orada Hirfanlı Barajı duruyor. Ama Hirfanlı Barajı'ndan Cihanbeyli yararlanamıyor. Aşağıdan pompayla çekilen sular vahşi sulama obruklar oluşturuyor. Ve sürekli kentin gündeminde obruk çöküntüleri hepinizi rahatsız ediyor, tedirgin ediyor.

Devlet hastanesi var, uzman yok. Cihanbeyli'ye subliminal mesaj veriyorlar. AK Parti'ye oy vermezsen buraya uzman doktoru getiremezsin. Zulmederek Cihanbeyli'yi terbiye etmeye çalışan bu akla verilecek bir cevap vardır; onun da yeri yaklaşan seçim sandığıdır. Bunun hesabını hep beraber soracağız. Cihanbeyli'den bir tek iş isterler. Seçim gelince oy atın arkasına bakmayın. Bakın belediye başkanı geldiğinden beri asfalt döküyor. Geldiğinden beri yol yapıyor. Oy aldılar hizmet etmediler. Ama bu dönemi artık bitiriyoruz.

"ÇİFTÇİNİN İFLASTA OLDUĞU BİR SÜREÇTEYİZ"

Cihanbeyli'nin çiftçisinin sorunları dünya kadar. Mısırın dekar başına maliyeti 10 bin lira. Mısırı 8 bin 500 liradan alıyorlar. Yani bütün sene çalışıyorsun, didiniyorsun, üretiyorsun, dekarında bin 500 lira zarar ediyorsun. Ne böyle bir üretim ne böyle bir geçim ne böyle bir tarım olabilir. Şeker pancarı üretiyorsunuz 14 bin liraya dekar başına 2-3 bin lira yine zararına sizi çalıştırmaya çalışıyorlar. Çiftçi dediğin üç kişiden ikisinin borçlu olduğu, bu borç yüzünden tarlaların ipotekli olduğu ekimden dikimden bırak para kazanmak o parayla mahsulden sonra düğün yapmak, çocuk evermek, çocuğun sünnetini yapmak, para artarsa bir üç beş dönüm bir yer almak gibi meselelerin geride kaldığı, çiftçinin iflasta olduğu bir süreci yaşıyoruz.

"VAZGEÇİLECEK KURUMLAR VERGİSİ TOPLAMI 701 MİLYAR LİRA"

Bakın kanun diyor ki; gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 1'i çiftçiye verilecek destekleme olarak. Bu sene bütçeye binde 2'yi koydular. 615 milyar çiftçiye para dağıtılması lazımdı. 135 milyar koydular. 480 milyar lira çiftçinin hakkını bir yerde tuttular. Bütçede gider kalemlerinde ne var? 480 milyar size verilecek para verilmemiş 701 milyar lira vazgeçilecek kurumlar vergisi toplamı. Hani beşli çete var ya, hani kırk haramiler var ya, hani bu hükümetin bütün ihalelerini alan o bilindik şirketler var ya onlar para kazanacaklar. Vergi vermeleri gerekecek. Tam vergiyi verecekleri zaman vergilerini affediyorlar ya, vazgeçilecek kurumlar vergisi toplamı 701 milyar lira.

Bunun adı neymiş? Bunun adı kırk haramilere teşvik. Ne diyor? Yol yapıyorlar, milletin cebinden çıkmıyor. Nasıl çıkmıyor? Geçiş garantisi veriyorsun. Geçerse millet veriyor, geçmezse devlet veriyor. Nasıl milletten çıkmıyor? Şimdi bu şirketlerin kazandıkları 701 milyar lirayı bunlardan almayıp sizin almanız gereken 480 milyar lirayı da size vermemeyi planlamışlar. Bütçeyi böyle geçirdiler."

"ZENGİNE PARA BULUYOR, ESNAFA BULMUYOR"

Özel, "Emekliler geçen sene 10 bin lira alıyorlardı Ocak'ta. Altı ay miting yaptık. Meydan meydan gezdik. İtiraz ettik. 12 bin 500 yaptı. 10 bin lirayı, 12 bin 500 lira yapmanın maliyeti 33 milyar lira dedi. Emekliye 66 milyar bulamıyor zenginden 701 milyar liradan vazgeçiyor. Tayyip Bey tarafını belirlemiş. Onun tarafı siz değilsiniz. Onun tarafı emekliler değil. Bu yıl dedik; asgari ücret 30 bin lira olmalı. 10 kişiye kadar yanında çalıştıran için devlet altı bin lira indirim yapmalı. Alana 30 verene 24 olmalı dedik. Reddetti. 700 milyarı zengine buluyor, asgari ücreti 30 bin lira yapıp küçük esnafa altı bin lira indirim yapıp, bu işi çözecek formüle 250 milyar lirayı bulmuyor. O oy almak isterken sizin tarafınızdaydı. Oyu alınca sırtını döndü. Yüzünü kendi zenginlerine döndü.

Herkese para buluyor. Esnafa para bulamıyor. Kredi garanti fonu zengine yeni villa oldu, yeni kotra oldu, uçak oldu. Türkiye’nin neresine gitsem bu enflasyon hesabını iki şeyle anlatıyorum. Bir hiç şaşmaz diyorum ki altın hesabı. Tayyip Bey kızıyor. 2002 yılında Tayyip Bey geldiğinde bir emekli sekiz çeyrek altın alabiliyordu. Şu anda en düşük emekli maaşıyla 2,5 çeyrek altın alabiliyor. Bunu asla unutmayın, unutturmayın. Tayyip Bey’in geldiği gün, en düşük emekli maaşı sekiz çeyrek altın alıyordu, şimdi 2,5 çeyrek" ifadesini kullandı.

"EMEKLİNİN YÜZÜNE BAKAMAZLAR"

Özel, en düşük emekli maaşının artırıldığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına tepki göstererek, şunları söyledi:

"Dün hadsiz Bakan açıklama yapmış, ‘En düşük emekli maaşını 14 bin 400 küsur lira yaptım’ diye. En düşük emekli maaşını Meclis artırabilir. Kanun teklifi verilecek, komisyonda görüşülecek, değişiklik önergeleri verilecek, kararı milletin vekili verecek. 14 bin 500 olduğunda bu milletin vekilleri ‘evet’ derse, o fiyat olacak. ‘Hayır, 20 bin olsun’ derse, 20 bin olacak. Yetki de söz de parlamentoda. Ama o kadar şımarmışlar ki Tayyip Bey, ‘En düşük emekli maaşını 12 bin 500’den 14 bin 500 yapalım’ demiş, Bakan açıklama yapıyor ‘Yaptık’ diye. ‘Meclis’e soracağız, Meclis’ten bekleyeceğiz, Meclis’in 14 bin 500 yapmasını bekliyoruz’ diyecek nezaketi bile göstermiyor.

Buradan Abdullah Güler’e, yani AK Parti grubunun başkanına sesleniyorum: Eğer şu kadarcık haysiyetiniz varsa, bu adamın bu yaptığının altında kalmazsınız. Çıkacak atanmış bakan, seçilmiş 600 milletvekiline daha Meclis’e kanun teklifi verilmeden 14 bin 400 bilmem kaç diye küsuratına kadar emekli maaşını söylüyor. Siz de bunun altına imza atıp el kaldıracaksınız öyle mi? Buradan Meclis’in onurlu, çalışkan, haysiyetli, kendini bu Bakan’a ezdirmeyecek, emeklisini bu Bakan’a ezdirmeyecek, bütün milletvekillerinin vicdanına sesleniyorum: Emekliler için geçim haktır, bir asgari ücret şarttır. Bunu oylarınıza sunacağız.

Eğer ki bu Meclis’i, bu Bakan’a ezdirirlerse bundan sonra o eli Bakan’ın dediği gibi kaldıranların gidip de emeklinin yüzüne bakacak halleri olmaz. Ben yıllardır bunun mücadelesini veriyorum. Bir kişi karar veriyor, herkes el kaldırıyor. Bunun için mi gidiyoruz Meclis’e? Bunun için bu millet yemiyor yediriyor, içmiyor içiriyor, maaşlarınızı günü gününe ödüyor. Bir emeklinin kaç katı maaş alıyorsunuz, oylamaya gelince milletin gözüne değil; bakanın sözüne bakıyorsunuz. Yazıklar olsun böyle düzene.

"ALTIN HESABI ŞAŞMIYOR"

Altın hesabına kızıyorsun. Cihanbeyli‘de arabaşı çorbası üzerinden hesap yapalım. Ne var çorbanın içinde? Un var, tavuk var, salça var, tereyağı var. Tayyip Bey tavuk bir yılda yüzde 95, un yüzde 87, salça yüzde 207, tereyağı yüzde 103 zamlanmış. Geçen sene arabaşı yapmak için un, tavuk, salça, tereyağını koydun mu 238 lira tutuyormuş. Bu sene 506 lira olmuş. Tayyip Bey 17 bin lira verdiğin asgari ücretle 71 sefer arabaşı kaynarmış. Bu sene verdiğin asgari ücretle 44 tane kaynıyor. Nerede 71, nerede 44? Tayyip Bey altının hesabını beğenmedin, al sana arabaşı hesabı.

Bir de etli ekmek hesabı yapalım. Tayyip Bey, etli ekmeğin geçen yıl porsiyonu 120 liraymış. Bu sene olmuş 220 lira. Yüzde 84 zamlanmış. Geçen sene bir emekli, aldığı maaşla 83 porsiyon etli ekmek alırmış, bu sene verdiğin maaşla 66 porsiyon alabiliyor. Yani altın hesabı da şaşmıyor, arabaşı da şaşmıyor, etli ekmek de. Şaşan bir tek şey var. Bu sana oy veren, gariban Konyalılar, ‘Oyu alırken yüzümüze gülüyor da sonra bize nasıl sırtını dönüyor bu Tayyip Bey’ diye sana şaşırıyorlar. ‘Ama bir daha şaşırmayız, önümüze gelen sandıkta hesabını soracağız’ diyorlar.

"TÜRKİYE'NİN BARIŞININ GÜVENCESİYİZ"

Kömür için partizanlık yapmayız. Sosyal destek için insan ayırmayız. Asla ve asla kimseyi partisine göre, mezhebine göre, inancına göre, etnisitesine göre, ‘Kürt, Türk diye ayırmayız. CHP olarak Türkiye’nin barışının güvencesiyiz. Hep birlikte partimizi ve sizi yani Türkiye ittifakını, Kürtleri de Türkleri de Alevileri de Sünnileri de milliyetçileri de muhafazakarları da... Yeter ki yan yana dursunlar, insan ayırmasınlar, hep birlikte kucaklıyoruz. Bu ülkeye halkın iktidarını kurmaya geliyoruz."

Kaynak: ANKA