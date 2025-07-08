Özel, Partisinin Grup Toplantısında Konuşuyor

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Konuşmasına 12 şehit için baş sağlığı dileyerek başlayan Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Şüphesiz alınması gereken dersler var ama bu derslerin çoktan alınması gerekiyordu. Cevaplanması gereken sorular var ama bu cevapların çoktan bulunmuş olması gerekiyordu. Şehitlerimizin birçok şehrimizde cenazeler var. İl başkanlarımız partimizi temsil ediyorlar. Defin işlemleri tamamlandıktan sonra konuyu Meclis gündemine getireceğiz. Her ne kadar MSB tahkikat açıldığını söylese de bu konuyu Meclis nezdinde araştırılmaya değer olduğunu ifade ediyorlar. Yeterli keşfin yapılmadığından, evlatlarımıza gaz maskesi ve oksijen tüplerinin sağlanmadığından, mağaraya önce insansız aracın girmesi gerektiğinden bahsediyorlar. Biz araştırma önergemizi vereceğiz. Bütün partilerden de destek bekliyoruz.

Öğrendik ki kendisi annesiz babasız büyümüş, bursla büyümüş birisi. Mesleğini edinince eline ilk geçen maaşla kendisine burs veren kurumu arıyor. Suriye'de anasız babasız kalmış, Suriye'de yetim kalmış bir evlada burs vermek istediğini söylüyor. Biz bilgilere ulaştık. CHP olarak, Şehidimizin burs verdiği evladımızın bursu kesilmeyecek, o bursu biz üstleniyoruz.

Kartalkaya yangınıyla ilgili davayı takip ettiklerini kaydeden Özel, 3 günün sonunda yazılan bilirkişi raporunun korsan diye nitelendirildiğini söyleyerek tepki gösterdi. Hiçbir kurumun yargılanmaktan muaf olamayacağını söyleyen Özel, adil ve hızlı yargılamanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Davayı takip etmeye devam edeceklerini belirten Özel, "Dün kucaklaştığımız, duygusal anlar yaşadığımız ailelerin en büyük şikayeti, burada yargılanması gerekenlerin bir kısmı yargılanıyor ama ilk ve ikinci raporda yargılanması gerekenler, savcının yargılanmalı dedikleri yok. Kim yok? Kültür ve Turizm Bakanı yok. Teftişe gidenler yok. Denetim yapması gerekenler orada yoklar. Çünkü ilgili bakanlar Çalışma Bakanı ve Turizm Bakanı, personellerinin yargılanmasına izin verecek imzayı atmadılar. Turizm Bakanı biliyor ki bu iş çorap söküğü gibi gelecek. 36 bebek ve çocuk kömür parçaları halinde ailelerine teslim edilmişken, birinci elden sorumlu kendisi ve bakanlığıyken kendisi 50 metrelik yatıyla adaları geze geze gitti, sefa sürüyor tatil yapıyor. Acılı aileler, eşler, dedeler, nineler orada gözyaşı döküyorlar. Bu ülkeyi bu haline getirene, o bakanı oraya atayana, istifa etmediği halde orada tutana, o Turizm Bakanı'na hala çanak tutana yazıklar olsun!" dedi.

Özel, "Milletimize o Turizm Bakanı'nı atayan, o bakanı affetmeyen, hala sessiz kalan, işine geldi mi 'sorumlusu benim ben' diyene söylüyorum; sorumlusu sensin Erdoğan, sensin sen!" ifadelerini kullandı.

Çorlu tren katliamının yıl dönümü nedeniyle Mısra Öz'ü aradığını ifade eden Özel, kendisine dayanışma mesajı ilettiğini söyledi. Özel, "Süreçte gösterilen dayanışmaya müteşekkirler ama diyor ki 'esas sorumlular yargılanmadı.'" diyerek Öz'ün söylediklerini aktardı.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün en düşük emekli maaşı 2,5 çeyrek altın alıyor. AK Parti geldiğinde en düşük asgari ücret 7 çeyrek altın alıyordu. Bugün 3 çeyrek altın alıyor.

'17'sinde denizdeyiz abi' diye birbirine müjde veren AK Partililer var. Onlara bu önümüzdeki meclis takvimini grubumuz dar edecek. Milletin sesini duymayanı tatile göndermiyoruz.

19 Mart'ta bu milletin geleceğine bir darbe yaptılar. Yerelde iktidar olanlara ve gelecek seçimden sonra iktidar olacaklara. Milletimiz takdir ederse cumhurbaşkanı olacaklara darbe yaptılar. Sandığın gücüne karşı savaş açtılar. Milletin desteğini alamadıkları için devleti milletin karşısına diktiler. Milletin rızası olmadan baskıyla ayakta durabileceklerini ve bu baskıyla iktidarlarını koruyabileceklerini iddia ediyorlar. Biz de buna karşı meydan meydan direnerek önce Saraçhane'de başlayan, sonra her hafta sonu bir Anadolu iline yayılan bir mücadeleyi sürdürüyoruz. Daha bunun utancı sürerken, 5 Temmuz günü yeni bir utancı millete yaşattılar. Bu sefer Adana Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ı, Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'yi ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i şafak operasyonuyla gözaltına aldılar.

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Kaynak: Haber Merkezi