Özel, Partisinin Grup Toplantısında Konuşuyor

Sözlerine Edip Akbayram'ı anarak başlayan Özel, "Emekçinin, ezilenin hikayesini anlattı. Ezilenlerin melodik sesiydi, Cumhuriyet'in sanatçısıydı, cesaretini halktan alıyordu. Herkesin hoca efendi diye peşinden koştuğu zamanlarda FETÖ terör örgütünün ödülünü reddetme cesaretini gösterebilmişti. Her dönemin insanı olmadı, her dönem insanlıktan yana oldu. Edip abi sana söz veriyoruz, güzel günler göreceğiz. Senin huzuruna öyle geleceğiz." dedi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün 100 kadından 38'i bugün işsiz. Bu tablo kadınların emeğinin sistematik olarak görmezden gelindiğinin en önemli kanıtı. Türkiye'de en önemli sorun, kadına karşı şiddet durmuyor.

2024'ü 445 kadın cinayetiyle kapattık. 2025'te bu rakam 64'ü buldu bile. Ne oluyorsa bu ülkede kadınlara iyi gelmiyor.

Bu grup İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyana kadar mücadelemiz bitmeyecek. Bunu tarihe not olarak düşüyorum.

Yüreğimiz Madımak için hala yanıyor. İçerideki sanıklardan bir tanesinin AYM'ye yapmış olduğu bir başvuru kendisi açısından sonuç verdi. Bir anda bütün Madımak katilleri açısından sonuç verdi. 29 caniden 23'ünü serbest bıraktılar. Kalanının tahliye edilmesi bekleniyor. Sayın Erdoğan 'milletimiz için hayırlı olsun' demişti. Safını belli etmiş. Biz de safımızı belli edelim. Sayın Erdoğan görünen o ki Madımak'ta da Kartalkaya'da da yakanlardan yana. Biz de yananlardan tarafız.

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre maaşına zam alanlara soruyorum. 100 liralık mal 140 liraya çıktı diyorlar...

Kaliteli olması gereken eğitim en büyük rant alanına dönmüş.

'Tayyip Bey bana kızıyor, altın hesabını bırak diyor' dedim. Ramazan mübarek ay, Tayyip Bey'i üzmeyeceğim, altın hesabını bırakıyorum dedim. Güllaç hesabı yapacağım. 2018'de 25 lira olan güllaç, 2025 yılında 355 lira olmuş. Evde yapmanın maliyeti 7 yılda yüzde 1320 artmış.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi