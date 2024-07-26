Özel Masasındaki Son Anket Sonuçlarını Açıkladı: AKP ile Fark Açılıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Bursa İl Başkanlığını ziyaret etti. Özgür Özel, burada açıklamalarda bulunuyor. CHP lideri, Erdoğan’ın “Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan birikmiş borçlarını ödesinler. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız, kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok. Hazine ve Maliye Bakanlığı bunların tahsilini artık kaynağında yapacaktır” sözlerine yanıt verdi.

Özel’in açıklamaları şöyle:

“Belediyelerimize Erdoğan'ın talimatıyla darbe girişimi var. Parayı AKP'li harcamış bize ödetmek istiyorlar. Yapılacak ilk seçimlerde Türkiye'de iktidar değişecektir.

ANKET PAYLAŞTI

Geçen aya göre partimiz oyunu yarım puan arttırdı, AKP yarım puan kaybetti. CHP yüzde 35,4 ile yine birinci parti AKP yüzde 31 küsur bir oyla ikinci parti. Yerel seçimlerdeki 1,8'lik farkı her ay istikrarlı bir şekilde arttırarak şu anda 4 puana çıkarmış durumdayız."

Kaynak: Gerçek Gündem