Özel Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti: Çok mahcup oldum...

CHP 38'inci Olağan Kurultay'ında partisinin yeni genel başkanı seçilen Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu'nu evlerinde ziyaret etti.

Özel, ziyaretin ardından yaptığı kısa açıklamada, "Sayın Genel Başkanımızı ve değerli eşlerini evlerinde ziyaret ettik. Bundan sonra da hem ailecek hem de sayın genel başkanımızın tecrübesi birikimi hep önümüzü açacak. Bu aile ziyareti sırasında da son derece de sıcak bir şekilde karşılandık. Gerçekten mahcup oldum sayın Genel Başkanın buraya kadar uğurlaması, karşılaması kendi nezaketini gösteriyor. Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Daha sonra genel merkezimizdeki devir teslimden sonra açıklamamızı yaparız" ifadelerini kullandı.

Özel açıklamasının tamamında şunları söyledi:

Sayın Genel Başkanımızı ve değerli eşlerini evlerinde ziyaret ettik. Bundan sonra da hem ailecek hem de sayın genel başkanımızın tecrübesi birikimi hep önümüzü açacak. Bu aile ziyareti sırasında da son derece de sıcak bir şekilde karşılandık. Gerçekten mahcup oldum sayın Genel Başkanın buraya kadar uğurlaması, karşılaması kendi nezaketini gösteriyor. Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Daha sonra genel merkezimizdeki devir teslimden sonra açıklamamızı yaparız.

ELİNDE ÇİÇEKLE GELDİ

Özel, AYM önündeki açıklamasının ardından eşi Didem Özel ile birlikte, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 100. Yıl semtinde bulunan evine geçti. Özel ve eşi ziyarete bir demetle çiçekle geldi.

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve eşi Didem Özel’i kapıda karşıladı. Kılıçdaroğlu ve Özel tokalaşarak gazetecilere görüntü verdi. Ardından Özel ve Kılıçdaroğlu eve girdi. Görüşme saat 13.00’da başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem