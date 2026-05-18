Özel Hakkında Çarpıcı İddia: 'Lüks Araç Aldı, İç Dizaynını Tutuklu İş İnsanına Yaptırdı'

CHP kurultay sürecine ilişkin etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Özkan Yalım, 18 Mayıs 2026 tarihinde ek ifade verdi. Yalım’ın ifadelerinde, Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini iddia ettiği Mercedes V300 model VIP araç da yer aldı. Aracın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullanımına tahsis edildiğini ileri süren Yalım, aracın iç tasarımının tamamen yenilendiğini; masajlı ve ısıtmalı koltuklar, televizyon, buzdolabı, uydu sistemi ve özel bölmeler gibi donanımlarla yeniden düzenlendiğini anlattı.

'TUTUKLU TURGUT KOÇ TARAFINDAN YAPTIRILDI'

Gazeteci Barış Yarkadaş, Yalım’ın ek ifadesinde yer alan araç iddiasının ardından Özel’in bir araç daha aldığını ve o aracın iç dizaynının CHP’li belediyelerden ihale alan bir iş insanına yaptırıldığını söyledi. Barış Yarkadaş’ın tv100 ekranlarında Erdoğan Aktaş’ın sunduğu Eşit Ağırlık programında aktardığı detaylar şöyle:

"O aracı konuştuktan sonra gitti Özgür Özel, 12 milyon TL’ye bir araç daha aldı. Enteresan bir şekilde sanki bu olaylar hiç yokmuş gibi 12 milyon TL’ye alınan araç bu sefer yine Erbakan Malkoç’un şirketine VIP dizayna gönderildi. Bu sefer de kim tarafından yaptırıldı? Şu an cezaevinde olan ve tutuklu bulunan Özgür Özel ile Veli Ağbaba’nın çok yakın arkadaşı olan Turgut Koç tarafından yaptırıldı.

CHP Genel Başkan yardımcılarından biri Turgut Koç’u arıyor. Henüz elime geçmediği için ismini söylemiyorum. Ve diyor ki, ‘Genel Başkana bir araba aldık. Sen bunun içini yaptırır mısın?’ diyor. Ve aracın içini yaptırıyor. İnanılmaz bir şey. Bir Genel Başkan’ın aracının iç dizaynını hiçbir şekilde belediye başkanına yaptıramazsın. Hiçbir şekilde bir iş insanına da yaptıramazsın. Çünkü o iş insanı aynı zamanda CHP’li belediyelerden ihale alıyor."

Kaynak: Haber Merkezi