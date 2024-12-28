Özel Asgari Ücret Mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi: 'Sana Fetih Diyenlere Bakma, Yüz Binler Sana İstifa Diyor'

Ankara'da Yurttaş Birlikteliği'nin düzenlediği “Yurttaş Sesleniyor, Haklarımızı Alacağız” mitingi Tandoğan Meydanı'nda başladı. Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde Ankara dışından gelenlerin de katılımıyla başlayan yürüyüş kortejinin başında, Yurttaş Birlikteliği'nin miting tertip komitesi üyeleri yer aldı.

Tandoğan'a yürüyüşte sık sık "Asgari ücretle Mehmet Şimşek geçinsin" sloganı atılırken, "Yoksulluğa ve hayat pahalılığına son", "AKP eliniz cebimizden çek", "Zafer direnen emekçinin olacak" yazılı dövizler taşındı. Kortejde çok sayıda dernek, sivil toplum kuruluşu, sendika ve siyasi parti temsilcileri yer aldı.

'GERÇEK YETKİ SAHİBİ MİLLETE GİTMENİN VAKTİ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitingdeki konuşması şöyle:

"Yurttaş Birlikteliği tüm yurttan sel olup bu alanı doldurdu. Ben bugün burada kim varsa onların temsilcilerine ve onlara teşekkür ediyorum. CHP'nin genel başkanı olarak TBMM'yi 1920'de kurmuş partinin genel başkanı olarak Meclis'i çok önemsiyorum elbette. Biz Meclis ile birlikte emekçinin, çiftçinin, EYT'lilerin, vergide adalet isteyenlerin sesini o Meclis'e taşıyoruz. Ama gördük ki o Meclis'te söylenenlere rağmen hala birileri başka türlü işler yapıyor. O zaman yetkinin gerçek sahibine gitmenin, millete gitmenin zamanıdır.

'MEYDANLARDAN KORKMA TAYYİP BEY'

Millet iktidar sözünü tutmazsa verdiği yetkiyi geri alır. Eğer iktidar milleti duymuyorsa o zaman gerçek Meclis burasıdır, meydanlardır. Tayyip Bey birazdan bir salonda kürsüye çıkacak. Kendi atadıklarına, kendi üyelerine kendini alkışlayacak. Tayyip Bey, sayın Erdoğan salon siyasetçisi olma, meydanlardan korkma. Zafer kazandım diye Suriye için sevinin, asgari ücreti düşünemeyin diye uğraşan Tayyip Bey, çık oradan hesap ver. Sana 'fetih' diyenlere bakma, burada yüz binler sana 'istifa' diyor. Sandıktan kaçamazsın, geçim yoksa seçim var.

'7 BİN LİRA ZAYIFLAYAN ASGARİYE 5 BİNLİK ZAM YAPTI'

TÜRK-İŞ masadan tamamen çekildi, işçileri dinlemediler. Bu duruma isyan eden üç konfederasyonu buradan tebrik ediyorum, yürekten mücadelelerini destekliyorum. Asgari ücrete bakarsak, 11 ayda 17 bin lira hızla eridi. Bu iktidar 7 bin lira zayıflayan asgari ücrete 5 bin lira zam yaparak tarihte ilk kez zam bekleyen asgari ücretlinin cebinden almıştır. Biz bu ücreti reddediyoruz.

'ONLAR PATRONLARIN BİZ HALKIN YANINDAYIZ'

Hepimizi açlığa terk eden bu mesele dünyadaki eşitsizliklere benzer ama Türkiye'ye emsal hiçbir ülkede göremeyeceğiniz bir eşitsizlik. Bu iktidar değişmeden bu durum değişmeyecek. Onların patronların tarafında, bizim ise burada halkın yanında olduğumuzu bilmek mücadelelerin en büyüğü, en onurlusudur. Biz yoksulun garibanın yanında kol kola onurla mücadele ediyoruz, Tayyip Bey sen bu sömürü düzeninin devamı için çalışıyorsun. Ama söz veriyorum biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız.

'TÜİK'İN ENFLASYONU YÜZDE 50, GERÇEĞİ YÜZDE 80'

TÜİK'in verdiği rakam halkın cebinden çalıyor. Bu sene Tayyip Bey'i memnun etmek için aradı taradı hesapladı yüzde 47 buldu. Asgari ücretli maaşı gelmeden nereye gideceği belli olan insandır. Biz onların enflasyonuna baktık, tam yüzde 80. Öyle ya yiyeceğin, elektriğin, telefonun faturası belli. Dedim ki geçenlerde, 'Ey TÜİK! Sen bula bula yüzde 50 mi buldun, pinpon topu mu var senin hesabında?' Açıklama yapmışlar 'Pinpon topu yok' diye. Ne varmış? Futbol topu varmış, davlumbaz varmış.

'SİZ CENGİZ'LERİN YANINDASINIZ BİZ TANDOĞAN'DAYIZ'

Asgari ücretliyi 22 bin liralık bir sefalet ücretine mahkum ettiler. Asgari ücretliyi bir yıl boyunca inim inim inlettiler, canlarını çıkardılar. O kadar dedik, en düşük emekli maaşını asgari ücret yap diye. Bir gördük ki geçen yıl zengin müteahhitlerin tam 666 milyar liralık borcunu, yani emekliye asgari ücret vermek için lazım olan paranın 10 katını affetmişler. Sizin yeriniz Cengiz'lerin yanıyken bizim yerimiz Tandoğan'dır. Örgütlenin, örgütlenin, örgütlenin! Sizleri sendikal mücadele yürütmeye davet ediyorum. Tüm işçi kardeşlerimi sendikalaşmaya çağırıyorum. Sendikalara da üretimden gelen güçlerini kullanarak bu iktidara bu yılı dar etmeleri çağrısı yapıyorum.

'VATANDAŞI HANGİ ENFLASYONA EZDİRMEDİNİZ?'

Erdoğan diyor ki 'Vatandaşı enflasyona ezdirmedik.' Hangi enflasyona ezdirmediniz Erdoğan? TÜİK'in enflasyonu bile yüzde 50. Asgariye bir kuruş bile zam yapmadan, kendi hesabınla bile yüzde 50 enflasyon geldi. Geçen yıl 57 kilo dana kıymanın alınabildiği parayla şimdi sadece 37 kilo dana kıyma alınabiliyor. Erdoğan çarşıya markete gidiyor mu acaba?

'SENDEN ÇÖZÜM İSTEMİYORUZ SADECE GÖLGE ETME'

Bu sorunlara çözüm bulacağına aklı Suriye'de. Ben asla ona bunlar çöz demiyorum çünkü kendisi zaten derdinin bu olmadığını, hangi tarafta durduğunu gösterdi. Senden çözüm istemiyoruz artık gölge etme, çekil. Sandığa gel, karşımıza gel, bu millete hesap ver! Erdoğan'a çöz demiyoruz çünkü çözmüyor, çözemiyor, çözemeyecek. Ama çözüm burada.

'BU İKTİDARI MUTLAKA GÖNDERECEĞİZ'

Millet burada, emekli burada, esnaf burada, memur burada. Bundan böyle hep birlikte meydanlarda taşmaya, hakkımızı almaya var mıyız? Biz bu sorunu çözmeye varız. Siz Erdoğan'ı göndermeye ve bu halkı kurtarmaya var mısınız? Ses verin meydanlardan nasıl taştığımız duyulsun. Bu meydanlardaki on binleri görüyor musunuz? Bundan sonra asla yalnız yürümeyeceğiz. Mutlaka bu iktidarı göndereceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi