Oyuncu Serhat Özcan TİP'ten milletvekili adayı olacak

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, oyuncu Serhat Özcan'ın Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olacağını açıkladı.

Oyuncu Serhat Özcan TİP'ten milletvekili adayı olacak

Uğur Dündar ve gazeteci-yazar Mine Özbek'in sunumuyla, her cumartesi akşamı tv100 ekranlarında yayınlanan Haftanın Panoraması’na, bu hafta Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş konuk oldu.

Erkan Baş, Çukur, Saygı, Cennet Mahallesi dizileriyle tanınan oyuncu Serhat Özcan'ın Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olacağını duyurdu.

Baş "Bugün görüştük. Serhat Özcan, tiyatrocu dostumuz. Onun adaylığı kültür sanat büromuzun yönlendirmesiye geldi. Buradan onu da duyurmuş olalım. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. 

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