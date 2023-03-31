Oyuncu, şarkıcı, futbolcu: İşte 2023'ün en renkli vekil adayları
28’inci dönem için milletvekili listeleri hazırlıklarına başlayan siyasi partiler, renkli aday adayları ile dikkat çekiyor. Bu isimler arasında sinema ve müzik dünyasından spor sahalarına, akademiden basına kadar çok farklı yelpazeden aday adayları bulunuyor.
14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimler için geri sayım sürüyor. Siyaset dünyası yaklaşan seçimlerle birlikte yeniden hareketlendi.
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi süreci kapsamında tüm gözler hızla netlik kazanan Cumhurbaşkanı adayları ve kurulan yeni ittifaklara çevrildi.
Gündemde yaşanan siyaset trafiğinin hız kazandığı bu günlerde farklı sektörlerden milletvekili aday adayı olan isimler ise son derece dikkat çekti.
İşte vekilliğe talip olan renkli simalardan sadece birkaçı...
İBRAHİM TATLISES BEŞİNCİ KEZ ADAY
AKP’de daha önce dört kez Şanlıurfa’dan aday olan ancak listeye giremeyen sanatçı İbrahim Tatlıses, bu ısrarından yine vazgeçmedi. Türk Halk Müziği’nin önemli sesi olan Tatlıses, 28’inci dönem milletvekili olabilmek için yeniden başvurusunu yaptı.