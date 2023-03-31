Oyuncu, şarkıcı, futbolcu: İşte 2023'ün en renkli vekil adayları

İBRAHİM TATLISES BEŞİNCİ KEZ ADAY

AKP’de daha önce dört kez Şanlıurfa’dan aday olan ancak listeye giremeyen sanatçı İbrahim Tatlıses, bu ısrarından yine vazgeçmedi. Türk Halk Müziği’nin önemli sesi olan Tatlıses, 28’inci dönem milletvekili olabilmek için yeniden başvurusunu yaptı.