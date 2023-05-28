Oy artış oranı 39 ilçede de Erdoğan'ı geçti: Kılıçdaroğlu'na İstanbul yetmedi
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçildi. Türkiye'de en fazla seçmenin yer aldığı İstanbul'un ilçelerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy artış oranının Erdoğan'ı aşması seçim sonuçlarını değiştirmeye yetmedi.
Türkiye, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Cumhur İttifakı Adayı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre seçimi yüzde 52.03 oy oranı ile kazandı. Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise 47.97 oldu.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre Kemal Kılıçdaroğlu, 2 adaylı yarışta oylarını rakibi Recep Tayyip Erdoğan'ın üstünde artırdı.
İlk tur sonuçları Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu 44.88, Sinan Oğan 5.17, Muharrem İnce ise 0.43 olurken destekledikleri adaylar pusulada yer almayan seçmenlerin hangi ismi tercih edeceği merak konusuydu.
Seçmen sayısı 11 milyon 375 bin 867 olan, ilk seçimde yüzde 90,8 katılım oranı gösteren İstanbul'da 2. turda ise 87,6 katılım oldu.
İşte Türkiye'nin en fazla seçmene sahip olan ili megakent İstanbul'da ilçe ilçe Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın oy artış oranı: