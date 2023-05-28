Oy artış oranı 39 ilçede de Erdoğan'ı geçti: Kılıçdaroğlu'na İstanbul yetmedi

Seçmen sayısı 11 milyon 375 bin 867 olan, ilk seçimde yüzde 90,8 katılım oranı gösteren İstanbul'da 2. turda ise 87,6 katılım oldu.

İşte Türkiye'nin en fazla seçmene sahip olan ili megakent İstanbul'da ilçe ilçe Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın oy artış oranı: