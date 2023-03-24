"Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra, CHP'den aday adayı oldu" iddiası

Gezi davası kapsamında müebbet hapse çaptırılan iş insanı Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra'nın CHP'den miletvekili aday adayı olduğu iddia edildi.

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"Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra, CHP'den aday adayı oldu" iddiası

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı olaylarına ilişkin Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'ya, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. 

Kavala'nın eşi Ayşe Buğra'nın CHP'de milletvekili olduğu iddia edildi. İddiayı Hürriyet'ten Yalçın Bayer köşesinde yazdı. 

Bayer, "Silivri’de yatan Osman Kavala’nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra’nın isminin kadın adaylar arasında yer alması dikkat çekerken, Kemal Kılıççaroğlu’nun yazar-romancı Ayşe Kulin’e (82) ve elektronik sanayicisi Sabri Yiğit’e (kardeşi de DSP’den milletvekili seçilmişti) adaylık önerisinde bulunduğu belirtiliyor. CHP’de örgütten gelen isimlerden, İTÜ mezunu mühendis Canan Sezenler’in 2 bölge için yaptığı adaylık başvurusunda hayli iddialı olduğu konuşuluyor" diye kaydetti. 

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