Osman Kavala Tartışmasında Yeni Perde! MHP’den AKP’li Vekile Sert Tepki

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş’in Osman Kavala’yı ziyaret etmesine ve bu ziyaret tek mi yapacaksınız sorusuna “Feti Yıldız ile mi gideyim” sözlerine MHP’den sert tepki geldi. MHP’li vekil İsmet Büyükataman, “Soy ismini taşımayı beceremeyen, Türkeş soyadına yakışmayan duruşsuzluğu ile tanıdığımız Tuğrul bey Sorosçu Kavala’ya el uzatmış.” dedi.

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Osman Kavala Tartışmasında Yeni Perde! MHP’den AKP’li Vekile Sert Tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP’nin Kurucusu Alparslan Türkeş’in oğlu AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş’in Gezi Parkı Davasında tutuklu olarak yargılanan Osman Kavala’yı ziyaret etmek istemesine sert tepki gösterdi. Sosyal medya X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “Soy ismini taşımayı beceremeyen, Türkeş soyadına yakışmayan duruşsuzluğu ile tanıdığımız Tuğrul bey şimdi de Sorosçu Kavala’ya el uzatmış, suçu kesinleşmiş bir haine sahip çıkmayı kendine vazife edinerek Türk yargısını hedef almıştır.” İfadelerini kullandı.

MHP’li İsmet Büyükataman, Türkeş’in ziyarete tek mi gideceksiniz sorusuna “kimle gideyim? Feti Yıldız’la mı gideyim” cevabını da sert bir dille eleştirdi. “Genel Başkan yardımcımız Feti Yıldız’ın adını geçirme hadsizliğinde bulunmuş, düştüğü zillet çukurundan ar etmediğini ve ciddiyetsizliğini bir kez daha göstermiştir. Sayın Feti Yıldız partimizin Genel Başkan yardımcısı ve dava arkadaşımızdır. Milliyetçi-Ülkücü Hareketin şerefli bir mensubudur. Tuğrul beyin çıktığı bu karanlık yolda, rotasını kimlerin çizdiği belli olmayan bu istikamette hiçbir Ülkücünün kendisine eşlik etmesi mizah konusu bile olamayacaktır.” Değerlendirmesinde bulundu.

MHP’li İsmet Büyükataman’ın açıklamasının tamamı:

Soy ismini taşımayı beceremeyen, Türkeş soyadına yakışmayan duruşsuzluğu ile tanıdığımız Tuğrul bey şimdi de Sorosçu Kavala’ya el uzatmış, suçu kesinleşmiş bir haine sahip çıkmayı kendine vazife edinerek Türk yargısını hedef almıştır. Bir de utanmadan buna “milliyetçilik” diyerek kendini aklamaya çalışmıştır.

Tuğrul Bey, milliyetçi duruşun ne demek olduğunu ne yazık ki anlayamamış, özümseyememiş, Türk ve Türkiye düşmanı Sorosçu Kavala’yı ziyaret etmek için cezaevi yollarına düşmüştür.

Vatan hainlerine, ajanlara, teröristlere, Türkiye karşıtlarına methiyeler düzülen bu cezaevi yolunda, ziyarete kimle gideceği sorulduğunda ise Genel Başkan yardımcımız Feti Yıldız’ın adını geçirme hadsizliğinde bulunmuş, düştüğü zillet çukurundan ar etmediğini ve ciddiyetsizliğini bir kez daha göstermiştir.

Sayın Feti Yıldız partimizin Genel Başkan yardımcısı ve dava arkadaşımızdır. Milliyetçi-Ülkücü Hareketin şerefli bir mensubudur. Tuğrul beyin çıktığı bu karanlık yolda, rotasını kimlerin çizdiği belli olmayan bu istikamette hiçbir Ülkücünün kendisine eşlik etmesi mizah konusu bile olamayacaktır. Çünkü Ülkücüler şerefli bir davanın takipçisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin sevdalısıdır.

Tuğrul beye tavsiyemiz; Milliyetçi Hareket Partisi’ni ve şerefli dava adamlarının adını ağzına almaması ve ziyaretini Sorosçu Kavala’nın özgürlüğü için çırpınan CHP-DEM temsilcileri ile birlikte yapmasıdır. Kendisine yakışan bu olacaktır. Ayrıca bir sonraki ziyaretini Edirne F TİPİ Cezaevine yapıp yapmayacağı da merak konusudur!

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