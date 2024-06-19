Bakanlık incelemeye almış: Osman Kavala gelişmesini duyuran Abdülkadir Selvi, yine MHP’den ayar yedi

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Abdülkadir Selvi, Osman Kavala başvurusunun Adalet Bakanlığı’nca incelendiğini duyurduktan sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız’ın hedefi oldu.

Son Güncelleme:
Bakanlık incelemeye almış: Osman Kavala gelişmesini duyuran Abdülkadir Selvi, yine MHP’den ayar yedi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türkiye Raportörü Stefan Schennach, 11-14 Haziran tarihlerinde Ankara ve İstanbul’daki temasları basına yansımıştı. Haberlere göre Schennach, Türkiye'yenin, HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş ve Gezi Davası kapsamında tutuklanan iş insanı ve aktivist Osman Kavala başta olmak üzere AİHM kararlarına uyulması gerektiği uyarısını yinelemişti.

Avrupa Konseyi’nden "Kavala ve Demirtaş" çağrısı; AKP'li Türkeş'e teşekkür: Türkiye AİHM kararlarına uymalıAvrupa Konseyi’nden "Kavala ve Demirtaş" çağrısı; AKP'li Türkeş'e teşekkür: Türkiye AİHM kararlarına uymalıGüncel

Bu görüşmelerin bazı ayrıntılarını ise AKP’ye yakın isimlerden Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yazmıştı.
Selvi, bu görüşmede bir Türk yetkilinin Schennach’a “Osman Kavala’yla neden bu kadar ilgileniyorsunuz. Bu adam Öcalan’dan daha tehlikeli” dediğini yazmıştı.

Türk yetkilinin bu sözlerine tepki gösteren Selvi, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği Kavala ve Demirtaş kararlarına uymadığı için Temmuz ayından savunma vereceğini hatırlatmıştı.

Türk yetkili, Osman Kavala’yı Abdullah Öcalan’dan tehlikeli görmüşTürk yetkili, Osman Kavala’yı Abdullah Öcalan’dan tehlikeli görmüşSiyaset

BAKANLIK KAVA BAŞVURUSUNU İNCELİYOR

Türkiye’nin, Avrupa Konseyi üğyeliğinin askıya alınabileceği uyarısını da yapan Selvi, bu uygulamayı ’12 Eylül darbesi sürecine’ benzetmişti.

Selvi, ayrıca yazısında Kavala’nın avukatlarının başvurusu üzerine Adalet Bakanlığı’nın, ‘Kanun Yararına Bozma’ talebini incelemeye aldığını duyurmuştu.

İYİ Partili Mehmet Aslan, Ülkü Ocaklarını böyle savundu: 'Terörist ilan edecek anasının karnından doğmadı'İYİ Partili Mehmet Aslan, Ülkü Ocaklarını böyle savundu: 'Terörist ilan edecek anasının karnından doğmadı'Güncel

MHP HEDEF ALDI

Selvi’nin bu detayı MHP Genel Başkanı Feti Yıldız’ın hoşuna gitmedi. Selvi’yi ‘hükümlü propagandası yapmak’la suçlayan Yıldız, X hesabından şunları yazdı:

“Sayın Selvi, İstinaf ve Temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar ve hükümlere karşı , Kanun Yararına Bozma Başvurusunu yapma yetkisi Adalet Bakanlığına aittir. Olağanüstü kanun yollarından biri olan Kanun Yararına Bozma nedir.?. Kanun Yararına Bozma Yapılabilen Ceza Mahkemesi kararları hangileridir ? Kanun Yararına Bozma Yapılamayan Kararlar nelerdir? İnfaz hangi hallerde durdurulur ? Bir dilekçe verme işlemini kamuoyuna abartılı şekilde sunmadan önce, yetkin bir Ceza Avukatından yardım alırsanız, vatandaşın doğru bilgi edinme hakkına saygılı iş yaparsınız. Değilse, sadece hükümlü propagandası yapmakla kalırsınız.”

Son Güncelleme:
İYİ Partili Mehmet Aslan, Ülkü Ocaklarını böyle savundu: 'Terörist ilan edecek anasının karnından doğmadı' İYİ Partili Mehmet Aslan, Ülkü Ocaklarını böyle savundu
Sözcü yazarından Özgür Özel ve CHP’ye sert çıkış: Böyle "suyuna tirit muhalefet" olmaz! Sözcü yazarından Özgür Özel ve CHP’ye sert çıkış: Böyle "suyuna tirit muhalefet" olmaz!
Anlaşma sağlandı. NOW TV'de Kızıl Goncalar'ın yerine başlayacak dizi Anlaşma sağlandı. NOW TV'de Kızıl Goncalar'ın yerine başlayacak dizi
Hamura kaşığın ucuyla ekleyin. Bakın kek nasıl kabaracak? Aşçıların sırrı... Hamura kaşığın ucuyla ekleyin. Bakın kek nasıl kabaracak? Aşçıların sırrı...
ÇOK OKUNANLAR
Üretim durdurulmuştu: Otomobil devi iflas başvurusu yaptı! Otomobil devi iflas başvurusu yaptı!
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakamlar ortaya çıktı En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Soruşturma başlatılan hakimin dosyası kabarık çıktı! Yasak aşk, uyuşturucu partisi, rüşvet.... Soruşturma başlatılan hakimin dosyası kabarık çıktı!
Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bugün sağanak bekleniyor Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bugün sağanak bekleniyor
Samet, ikinci yarıda Abdülkerim’in şortunu giymiş Samet, ikinci yarıda Abdülkerim’in şortunu giymiş