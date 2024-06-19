Bakanlık incelemeye almış: Osman Kavala gelişmesini duyuran Abdülkadir Selvi, yine MHP’den ayar yedi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türkiye Raportörü Stefan Schennach, 11-14 Haziran tarihlerinde Ankara ve İstanbul’daki temasları basına yansımıştı. Haberlere göre Schennach, Türkiye'yenin, HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş ve Gezi Davası kapsamında tutuklanan iş insanı ve aktivist Osman Kavala başta olmak üzere AİHM kararlarına uyulması gerektiği uyarısını yinelemişti.

Bu görüşmelerin bazı ayrıntılarını ise AKP’ye yakın isimlerden Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yazmıştı.

Selvi, bu görüşmede bir Türk yetkilinin Schennach’a “Osman Kavala’yla neden bu kadar ilgileniyorsunuz. Bu adam Öcalan’dan daha tehlikeli” dediğini yazmıştı.

Türk yetkilinin bu sözlerine tepki gösteren Selvi, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği Kavala ve Demirtaş kararlarına uymadığı için Temmuz ayından savunma vereceğini hatırlatmıştı.

BAKANLIK KAVA BAŞVURUSUNU İNCELİYOR

Türkiye’nin, Avrupa Konseyi üğyeliğinin askıya alınabileceği uyarısını da yapan Selvi, bu uygulamayı ’12 Eylül darbesi sürecine’ benzetmişti.

Selvi, ayrıca yazısında Kavala’nın avukatlarının başvurusu üzerine Adalet Bakanlığı’nın, ‘Kanun Yararına Bozma’ talebini incelemeye aldığını duyurmuştu.

MHP HEDEF ALDI

Selvi’nin bu detayı MHP Genel Başkanı Feti Yıldız’ın hoşuna gitmedi. Selvi’yi ‘hükümlü propagandası yapmak’la suçlayan Yıldız, X hesabından şunları yazdı:

“Sayın Selvi, İstinaf ve Temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar ve hükümlere karşı , Kanun Yararına Bozma Başvurusunu yapma yetkisi Adalet Bakanlığına aittir. Olağanüstü kanun yollarından biri olan Kanun Yararına Bozma nedir.?. Kanun Yararına Bozma Yapılabilen Ceza Mahkemesi kararları hangileridir ? Kanun Yararına Bozma Yapılamayan Kararlar nelerdir? İnfaz hangi hallerde durdurulur ? Bir dilekçe verme işlemini kamuoyuna abartılı şekilde sunmadan önce, yetkin bir Ceza Avukatından yardım alırsanız, vatandaşın doğru bilgi edinme hakkına saygılı iş yaparsınız. Değilse, sadece hükümlü propagandası yapmakla kalırsınız.”