ORC'den son anket: AKP iki ilde daha eridi

ORC Araştırma, Hatay ve Mersin özelinde gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

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ORC'den son anket: AKP iki ilde daha eridi - Resim: 1

Seçim tarihi henüz net olmasa da birçok isim mayıs ayında hemfikir. Tarih yaklaştıkça anket şirketleri de çalışmalarına hız vermeye başladı.

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ORC'den son anket: AKP iki ilde daha eridi - Resim: 2

Ülke genelinde olduğu kadar il bazında sonuçların da merak edildiği anketlerden bir tanesi de ORC Araştırma'dan geldi. 

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ORC'den son anket: AKP iki ilde daha eridi - Resim: 3

ORC Araştırma Ocak 2023'te Mersin ve Hatay'da gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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ORC'den son anket: AKP iki ilde daha eridi - Resim: 4

ORC'nin paylaştığı anket sonuçlarına göre Mersin'de CHP, yüzde 29,7 oy oranıyla birinci parti konumunda. 

Ankette dikkat çeken sonuçlardan biri de AKP'nin yüzde 23,1 oy oranında kalması oldu.

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