ORC'den son anket: AKP iki ilde daha eridi
ORC Araştırma, Hatay ve Mersin özelinde gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.
Seçim tarihi henüz net olmasa da birçok isim mayıs ayında hemfikir. Tarih yaklaştıkça anket şirketleri de çalışmalarına hız vermeye başladı.
Ülke genelinde olduğu kadar il bazında sonuçların da merak edildiği anketlerden bir tanesi de ORC Araştırma'dan geldi.
ORC Araştırma Ocak 2023'te Mersin ve Hatay'da gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
ORC'nin paylaştığı anket sonuçlarına göre Mersin'de CHP, yüzde 29,7 oy oranıyla birinci parti konumunda.
Ankette dikkat çeken sonuçlardan biri de AKP'nin yüzde 23,1 oy oranında kalması oldu.