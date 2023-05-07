Orc Araştırma Genel Müdürü paylaştı... İşte seçimin kritiği: İlk turda seçimi kazanmaya en yakın aday...
Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanı seçimleri için sandık başına gidecek. ORC Araştırma şirketinin Genel Müdürü Mehmet Pösteki seçime 7 gün kala adaylar hakkında değerlendirmelerini sosyal medya üzerinden paylaştı.
Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidiyor. Seçimlerde 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak.
Cumhurbaşkanlığı seçimi için Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Ata İttifakı Adayı Sinan Oğan yarışıyor.
Genel seçimlerde ise bir metrelik oy pusulasının 15. sırasında ise CHP ve İYİ Parti'den oluşan "Millet İttifakı" yer alıyor. Pusulanın 6. sırasında ise BBP, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve MHP'den oluşan "Cumhur İttifakı" bulunuyor. Adalet Partisi ve Zafer Partisi'nden oluşan "Ata İttifakı" ise pusulanın 16. sırasını paylaşıyor.
Pusulanın ilk sırasında Millet Partisi, 2. sırasında Hak ve Özgürlükler Partisi, 3. sırasında Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti'den oluşan "Sosyalist Güç Birliği İttifakı" yer alıyor.
Pusulada, 4. sırada Genç Parti, 5. sırada Memleket Partisi, 7. sırada Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ile Türkiye İşçi Partisi'nden oluşan "Emek ve Özgürlük İttifakı", 8. sırada Adalet Birlik Partisi, 9. sırada Anavatan Partisi, 10. sırada Yenilik Partisi, 11. sırada Halkın Kurtuluş Partisi, 12. sırada Milli Yol Partisi, 13. sırada Vatan Partisi, 14. sırada Güç Birliği Partisi bulunuyor.
ORC Araştırma şirketinin Genel Müdürü Mehmet Pösteki seçime 7 gün kala adaylar ve diğer öne çıkan isimler üzerine değerlendirmelerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
HÜDA-PAR ERDOĞAN'I ZOR DURUMA SOKTU
"Recep Tayyip Erdoğan’ın hükümet yönetme deneyimi, kendi seçmeninin gözünde hem olumlu hem de olumsuz şekilde görülebiliyor. Geçtiğimiz seçimlerde Cumhur İttifakı partilerine ve Erdoğan’a oy veren seçmenlerin bir kısmı, Erdoğan yorgun olduğu için ya da Erdoğan’ın hükümet politikalarını beğenmedikleri için başka adaylara yöneldi. Cumhur İttifakı seçmeninin tepki gösterdiği bir diğer konu ise Hüda Par adaylarının Ak Parti listelerinden aday gösterilmesi. Erdoğan ve Cumhur İttifakından kopmayan seçmen ise Erdoğan’ın hükümet yönetme deneyimini avantaj olarak görüyor."
İLK TURDA KAZANMAYA EN YAKIN ADAY
"Son dönemde gerçekleştirdiğimiz tüm araştırmalarda, ilk turda kazanmaya en yakın adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğu görülüyor. Geçmişte kendisi hakkında yapılan “lider vasfı yok” yakıştırmalarını, muhalefeti birleştirmek konusundaki adımları, barışçıl tutumu ve halkın adamı imajıyla çoktan yıktığı görüşü hakim."
MUHARREM İNCE HEDEFLERİNE YAKLAŞAMIYOR