ORC Araştırma: AKP yüzde 30'un altına düştü; Millet İttifakı 14.1 puan önde
ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, deprem felaketinin ardından iktidar partisinin oy oranının yüzde 30'un altına gerilediğini söyledi. Pösteki'nin açıkladığı sonuçlara göre Millet İttifakı, Cumhur'la arasındaki farkı 14.1 puana çıkardı.
18 Haziran'da yapılması gereken, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilebileceğini açıkladığı cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine üç aydan az bir süre kaldı.
Bu kapsamda kamuoyu araştırma şirketleri de çalışmalarını hızlandı.
İktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP, uzunca bir süredir cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan ismi üzerinde uzlaşmış durumda.
Muhalefet kanadında ise başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere birçok isim öne çıksa da, henüz resmi olarak açıklanmış bir aday yok.