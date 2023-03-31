ORC açıkladı: İşte son 4 yılın en güvenilir belediye başkanları

ORC Araştırma şirketi, son 4 yılın 'en güvenilir' büyükşehir belediye başkanları anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anket, 15-18 Mart tarihleri arasında büyükşehir bağlı 100 bin nüfusun üzerindeki 184 ilçede, toplam 21 bin 900 katılımcıyla gerçekleştirdi.