ORC açıkladı: İşte son 4 yılın en güvenilir belediye başkanları

ORC Araştırma şirketi son 4 yılın ‘en güvenilir’ büyükşehir belediye başkanları anketinin sonuçlarını açıkladı. İlk üç sırada ise CHP’li belediye başkanları yer aldı.

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ORC açıkladı: İşte son 4 yılın en güvenilir belediye başkanları - Resim: 1

ORC Araştırma şirketi, son 4 yılın 'en güvenilir' büyükşehir belediye başkanları anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anket, 15-18 Mart tarihleri arasında büyükşehir bağlı 100 bin nüfusun üzerindeki 184 ilçede, toplam 21 bin 900 katılımcıyla gerçekleştirdi. 

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ORC açıkladı: İşte son 4 yılın en güvenilir belediye başkanları - Resim: 2

Ankete göre, son 4 yılın 'en güvenilir' büyükşehir belediye başkanları şöyle:

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ORC açıkladı: İşte son 4 yılın en güvenilir belediye başkanları - Resim: 3

1. SIRADA YAVAŞ VAR

Anketin sonuçlarına göre, birinci sırada yüzde 62,8 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer aldı. 

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ORC açıkladı: İşte son 4 yılın en güvenilir belediye başkanları - Resim: 4

Yavaş'ı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen takip etti ve Büyükerşen yüzde 60,6 ile ikinci sıraya yerleşti.

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