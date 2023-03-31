ORC açıkladı: İşte son 4 yılın en güvenilir belediye başkanları
ORC Araştırma şirketi son 4 yılın ‘en güvenilir’ büyükşehir belediye başkanları anketinin sonuçlarını açıkladı. İlk üç sırada ise CHP’li belediye başkanları yer aldı.
ORC Araştırma şirketi, son 4 yılın 'en güvenilir' büyükşehir belediye başkanları anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anket, 15-18 Mart tarihleri arasında büyükşehir bağlı 100 bin nüfusun üzerindeki 184 ilçede, toplam 21 bin 900 katılımcıyla gerçekleştirdi.
Ankete göre, son 4 yılın 'en güvenilir' büyükşehir belediye başkanları şöyle:
1. SIRADA YAVAŞ VAR
Anketin sonuçlarına göre, birinci sırada yüzde 62,8 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer aldı.
Yavaş'ı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen takip etti ve Büyükerşen yüzde 60,6 ile ikinci sıraya yerleşti.