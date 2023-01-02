Optimar Araştırma'dan 'cumhurbaşkanlığı' anketi: İşte sonuçlar

İktidara yakınlığıyla bilinen araştırma şirketi OPTİMAR'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı son seçim anketinin sonuçları yayınlandı. Şirket 5-14 Aralık arasında 2 bin 502 kişinin katılımı ile yılın son cumhurbaşkanlığı seçimi anketini yaptı.

İşte sonuçlar...