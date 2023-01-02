Optimar Araştırma'dan 'cumhurbaşkanlığı' anketi: İşte sonuçlar

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Optimar Araştırma'nın Aralık ayında yaptığı seçim anketinin sonuçları açıklandı.

anket 2023 cumhurbaşkanı adayları
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Optimar Araştırma'dan 'cumhurbaşkanlığı' anketi: İşte sonuçlar - Resim: 1

İktidara yakınlığıyla bilinen araştırma şirketi OPTİMAR'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı son seçim anketinin sonuçları yayınlandı. Şirket 5-14 Aralık arasında 2 bin 502 kişinin katılımı ile yılın son cumhurbaşkanlığı seçimi anketini yaptı.
İşte sonuçlar...

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Optimar Araştırma'dan 'cumhurbaşkanlığı' anketi: İşte sonuçlar - Resim: 2

Recep Tayyip Erdoğan: 43.7

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Optimar Araştırma'dan 'cumhurbaşkanlığı' anketi: İşte sonuçlar - Resim: 3

Kemal Kılıçdaroğlu: 12.4

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Optimar Araştırma'dan 'cumhurbaşkanlığı' anketi: İşte sonuçlar - Resim: 4

Mansur Yavaş: 10.1

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