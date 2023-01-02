Optimar Araştırma'dan 'cumhurbaşkanlığı' anketi: İşte sonuçlar
AKP'ye yakınlığı ile bilinen Optimar Araştırma'nın Aralık ayında yaptığı seçim anketinin sonuçları açıklandı.
İktidara yakınlığıyla bilinen araştırma şirketi OPTİMAR'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı son seçim anketinin sonuçları yayınlandı. Şirket 5-14 Aralık arasında 2 bin 502 kişinin katılımı ile yılın son cumhurbaşkanlığı seçimi anketini yaptı.
İşte sonuçlar...
Recep Tayyip Erdoğan: 43.7
Kemal Kılıçdaroğlu: 12.4
Mansur Yavaş: 10.1