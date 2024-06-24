Ömer Çelik'ten Suriye'ye müdahale sinyali: Tehdit eden gelişme olarak değerlendirilecek!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP MYK toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrası Suriye'nin kuzeyinde yer alan Rojava'da gerçekleşmesi beklenen seçimlere ilişkin açıklamada bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Suriye'nin kuzeyindeki terörist faaliyetleri yakından takip ediyoruz. YPG PYD unsurlarının yerel seçim arayışı vardı. Şiddetle karşı çıkmıştık. Çeşitli arayışlar var. Sert tutumumuzu sürdüreceğiz. DEAŞ ile mücadele bahanesi ile demokrasi diye pazarlanılması kabul edilemez. Esasında teröristan kurulması anlamına gelir. Terör devleti kurmak için bir yöntemi istismar ediyorlar. Bu daha büyük kaosa neden olabilecek. Suriye toprak bütünlüğünü ve Türkiye'yi tehdit eden gelişme olarak değerlendirilecek ve anında müdahale edilecektir" dedi.

"VERGİ SPEKÜLASYONLARINA İTİBAR EDİLMEMELİ"

Yeni vergi paketine ilişkin açıklamada bulunan Çelik, "Orta vadeli program kapsamında vergi adaleti için çeşitli konular görüşülüyor. Sosyal medyada sızan açıklamalar spekülatiftir. Vergi adeleti için yapılan çalışmalardır bunlar. Taslakta uygun görülen görülmeyen her şey yazılır. Resmi olarak açıklanmamış spekülasyonlara itibar edilmemeli. Vergide adalet hedeflenirken uzman gözü ile değerlendirmeler yapılacak. Ekonomimi yönetimimiz net şeffaf, sıkıntıları giderecek program uyguluyor. Cumhurbaşkanımızın desteği yüksektir. Mehmet Şimşek beyin ifadeleri takip edilmesi önemli" ifadelerini kullandı.

ŞİMŞEK CHP GÖRÜŞMESİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ikili görüşmesine ilişkin de açıklamada bulunan Çelik, "Burada konu özgüvenli bir hükümete sahibiz. Orta vadeli programda Türkiye'nin doğru kazanımlar elde etmesi ve dünyaya doğru mesajlar için gerekenler yapılıyor. Bunlar hükümetin zaten bildiği, bakanlığın zaten üzerinde çalıştığı konular. Zaten gündemde olur da yapılırsa biz gündeme getirdik deniyor. Ekonomi yönetimimiz ne yaptığını biliyor, takvim kusursuz şekilde işliyor. Partilerden bakanlarımızdan bilgi almak isteyenlere bilgiler veriliyor" dedi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI

Yurt dışı harcına ilişkin Çelik, "Bu konu da gündem oldu. Konuşulan her şey taslak düzeyinde yazılır ama son karar verilene kadar geçerli değil. Son kararın vereceği toplantı yapılmadı. Bu taslakta alternatifler vardır. Biri sızar ve spekülasyon konusu olur. O toplantılarda netice açıklanana kadar bunların spekülasyondan ibaret olduğunu ifade edeyim" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem