AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’ye Sert Sözler: ‘Cevapları Hukuk Yoluyla Muhakkak Verilecek’
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP yöneticilerinin yargı mensupları ve güvenlik güçlerini hedef aldığını belirterek, açıklamalara tepki gösterdi: Çelik, "Bu çirkin davranışları kınıyoruz. Cevap siyaset ve hukuk yoluyla verilecek" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP yönetiminin açıklamalarına sert sözlerle tepki gösterdi.
Çelik, "CHP yöneticilerinin sistematik bir şekilde yargı mensuplarını ve güvenlik güçlerini hedef alması kabul edilemez. Bu çirkin davranışları ve sözleri kınıyoruz. Eleştiri siyasetin konusudur ama hakaret ve hedef gösterme siyaset değil, saldırganlıktır. 'Saldırganlık' bir siyaset biçimi ya da muhalefet tarzı değildir. Bu şekilde hareket edenlere cevapları siyaset ve hukuk yoluyla muhakkak verilecektir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
