Ocak 2023 anketlerinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo!

Türkiye adım adım seçime giderken, Ocak 2023'te yapılan 6 anketin ortalama sonuçları alındı. İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç.

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Ocak 2023 anketlerinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! - Resim: 1

Türkiye seçime doğru giderken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. 

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Ocak 2023 anketlerinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! - Resim: 2

Son olarak 6 anket şirketinin ocak ayında yapmış oldukları araştırmaların ortalaması alındı. Muhalif Web isimli Twitter hesabının grafiğe de döktüğü, ortalaması alınan anketlere iktidara yakınlığı ile bilinen Optimar da dahil edildi.

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Ocak 2023 anketlerinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! - Resim: 3

Söz konusu anket şirketlerinin isimleri ve anket tarihleri şöyle:

Optimar Araştırma: 27 Aralık-1 Ocak

Sosyo Politik: 23 Aralık-2 Ocak

ORC Araştırma: 2-5 Ocak

MAK Araştırma: 1-7 Ocak

Areda Survey: 6-13 Ocak

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Ocak 2023 anketlerinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! - Resim: 4

Ortalaması alınan anketlere göre bu pazar seçim olsa partiler ve oy oranları şöyle oldu:

AKP %35,1

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