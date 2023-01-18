Ocak 2023 anketlerinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo!
Türkiye adım adım seçime giderken, Ocak 2023'te yapılan 6 anketin ortalama sonuçları alındı. İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç.
Türkiye seçime doğru giderken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.
Son olarak 6 anket şirketinin ocak ayında yapmış oldukları araştırmaların ortalaması alındı. Muhalif Web isimli Twitter hesabının grafiğe de döktüğü, ortalaması alınan anketlere iktidara yakınlığı ile bilinen Optimar da dahil edildi.
Söz konusu anket şirketlerinin isimleri ve anket tarihleri şöyle:
Optimar Araştırma: 27 Aralık-1 Ocak
Sosyo Politik: 23 Aralık-2 Ocak
ORC Araştırma: 2-5 Ocak
MAK Araştırma: 1-7 Ocak
Areda Survey: 6-13 Ocak
Ortalaması alınan anketlere göre bu pazar seçim olsa partiler ve oy oranları şöyle oldu:
AKP %35,1