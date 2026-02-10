Numan Kurtulmuş'tan Özgür Özel'e Tepki, ‘Herkes Kullandığı Üsluba Dikkat Etsin’

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP lideri Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a sarf ettiği sözlere tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Siyaset söylenen söz kadar kullanılan üslupla da alakalıdır. Herkese tavsiyem herkes kullandığı üsluba dikkat etsin” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a sarf ettiği sözleri eleştiren Numan Kurtulmuş, "Siyaset söylenen söz kadar kullanılan üslupla da alakalıdır. Herkese tavsiyem herkes kullandığı üsluba dikkat etsin. Herkes insani gereklere uyarak nezaket kurallar içinde nezih ve temiz bir dille siyaset yapmaya gayret etsin" ifadelerini kullandı.

'RAPOR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SUNULACAK'

TBMM'deki Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Nihai raporda çerçeve ortaya çıktı. Komisyon raporu önümüzdeki günlerde sunulacak” dedi.

ÇARPICI 'SURİYE' MESAJI

Sınır ötesindeki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini ifade eden Numan Kurtulmuş, Suriye’nin geleceğine dair net bir duruş sergilediğini belirtti. Suriye topraklarında hiçbir terör örgütünün barınmaması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, entegrasyon sürecinin herhangi bir provokasyona meydan vermeden başarıyla tamamlanmasını temenni ettiklerini kaydetti.

