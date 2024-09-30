Numan Kurtulmuş'tan Anayasa'nın İlk 4 Dört Maddesine İlişkin Tartışmalara Tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te 28. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları sürecinde ilk dört madde konusunu tartışmaya açmanın zaman kaybına neden olduğunu söyledi.

Numan Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şöyle:

"Bu Meclisimizin önünde önemli sorumlular olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. Yeni anayasa çalışmaları da TBMM'nin gündemine gelecek önemli konulardan biridir. Tartışmaların olgunlaşmasıyla birlikte Anayasa'nın TBMM içerisinde tartışılmasının mümkün olduğunu söylemek isterim. Türkiye'nin gerçeklerine uygun, milletimizin ihtiyaçlarına yönelik yeni bir anayasa yapılması zorunludur.

Hiçbir siyasi parti kapısını kapatmadı. Bütün partiler bu zorunluluğu dile getirdiler. Birkaç temel hususu ifade etmek isterim. Anayasasının içeriği ile ilgili bir tartışmanın içinde olmadık.

İlk dört madde konusunda TBMM'de temsil eden partilerin hemen hemen tamamının mutabık olduğunu, yapılacak tartışmaların lüzumsuz zaman kaybı olacağını ifade etmek isterim."