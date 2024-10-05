Numan Kurtulmuş Duyurdu! Meclis 'İsrail' Gündemiyle Toplanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te yayınlanan "Hafta Sonu" programının konuğu oldu. Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze Şeridi'nden sonra Lübnan'a da ağır saldırılar düzenlemesine tepki göstererek, yapılanın "etnik temizlik" olduğunu vurguladı.

'HER ŞEY İSRAİL'İN LEHİNE'

TBMM Başkanı, "Bütün şartların İsrail'in lehine olduğu bir dönemdeyiz. Irak'ın işgaliyle bölge istikrarsızlaştırılmaya başlandı. Bölge coğrafyası paramparça hale getirildi. İradesiz hale getirildi. Yakın dönemlerde hiç yaşamadığımız kadar uluslararası sistem çözümsüz hale geldi. Guterres istenmeyen adam ilan ediliyor. BM'nin yıkıldığının ilanıdır bu durum. Netanyahu hükümeti pervasız şekilde devam ediyor. İsrail, kendisinin dışında herkesi yok etmek istiyor" diyerek, tüm dünyanın bir soykırımı seyrettiğini ifade etti.

'TÜRKİYE UYANIK OLMALI'

Kurtulmuş, terör örgütleriyle Türkiye'nin baskı altına alınmaya çalışıldığını savunarak, "Biz kimin ne olduğunu hangi adımı niçin attığını çok iyi biliyoruz. Suriye'nin Irak'ın istikrarsızlaştırılmasıdır. Türkiye'nin buna uyanık olması lazım. Türkiye bölgede ayakta kalabilmiş büyük bir ülkedir. Siyaset üstü bir konudur, bu bir milli meseledir. Meclis 8 Ekim Salı günü toplanacak. Hükümet İsrail konusunda Meclis'i bilgilendirecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: CNN Türk