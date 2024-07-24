Netflix Kamala Harris İçin Kesenin Ağzını Açtı: Bağış Miktarı Dudak Uçuklattı

ABD'de Demokratların başkan adayı olmak için büyük avantaj sağlayan Kamala Harris'e dudak uçuklatan bir bağış geldi. Netflix'in kurucularından Hastings, tam 7 milyon dolar bağışta bulundu.

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Netflix Kamala Harris İçin Kesenin Ağzını Açtı: Bağış Miktarı Dudak Uçuklattı

Netflix’in kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Reed Hastings, ABD Başkanı Joe Biden’ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından Demokratların adayları arasında öne çıkan Kamala Harris için 7 milyon dolar bağışladı.

Hastings, milyonlarca dolarlık bağışının şimdiye kadar tek bir adaya yaptığı en büyük bağış olduğunu belirtti.

Harris’in, Demokrat Parti delegelerinden kısa sürede destek almasının ardından ilk tebrik edenler arasında yer alan Hastings, başkanlık yarışında Harris’in arkasında olduğunu belirtmişti.

Hastings, daha önce de "Güçlü bir Demokrat liderin Trump'ı yenebilmesi ve bizi güvende tutabilmesi için Biden'ın kenara çekilmesi gerekiyor" ifade etmişti.

KAMALA HARRIS REKOR KIRDI

Demokratların başkan adayı olmaya çok yakın olan Kamala Harris, kampanyasının ilk 24 saatinde rekor kıran 81 milyon dolarlık bağış elde etmişti.

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