MYP Genel Başkan Yardımcısı Sancar’a Silahlı Saldırı!

MYP Genel Başkan Yardımcısı Cengizhan Sancar, Bodrum’daki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Kurşun yağmurundan yere yatarak kurtulduğunu anlatan Sancar, şikayette bulundu.

MYP Genel Başkan Yardımcısı Sancar’a Silahlı Saldırı!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkan Yardımcısı Cengizhan Sancar, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Kumbahçe Mahallesi’nde dün gece saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, Sancar bahçeye çıktığı anda kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı. Yaklaşık 10 el ateş edildiği belirtilen saldırıda Sancar, yere yatarak kurşunlardan kurtuldu. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait olay yeri inceleme ekipleri Sancar’ın evinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'ŞANS ESERİ KURTULDUM'

Saldırıdan şans eseri kurtulduğunu anlatan Sancar, "Evi tarım ilacıyla ilaçlamıştım, gece yarısı koku artınca rahatsız oldum kapı pencereleri havalandırmak için açtım. Ben de bahçeye çıktım, o anda silah sesleri gelmeye başladı. Üzerime kurşun yağdı, tahminen 10 el ateş ettiler. Kendimi aniden yere attım, sürünerek eve girdim, kapı ve pencereleri kapatıp polise haber verdim. Kimse ile husumetim yok. Yazdığım yazılardan mı olabilir, miras davalarımız devam ediyor. Ama bunu gerektirmez diye düşünüyorum. Kimseden alacağım yok kimseye borcum yok. 40 yıldır Bodrum’da yaşıyorum. Kentin bu kadar kötü bir dönemini görmedim. Şans eseri yaşıyorum."

Kaynak: Halk TV

Etiketler
Muğla
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
CHP MYK’da Kurultay Davası Masada… PM 23 Ekim’de Toplanacak CHP MYK’da Kurultay Davası Masada… Kritik PM Kararı
Özgür Özel’den Dikkat Çeken ‘Kıbrıs’ Mesajı: ‘Kimse Türkiye’nin Arka Bahçesi Olarak Görmesin’ Özgür Özel’den Dikkat Çeken ‘Kıbrıs’ Mesajı: ‘Kimse Türkiye’nin Arka Bahçesi Olarak Görmesin’
ÇOK OKUNANLAR
İsrail’de Çöküş Başladı: Giden Geri Dönmüyor, Ülkeyi Tek Tek Terk Ediyorlar İsrail’de Çöküş Başladı: Giden Geri Dönmüyor, Ülkeyi Tek Tek Terk Ediyorlar
Paribu, Papara, Binance TR, Nesine... Dev Operasyonda Çok Sayıda Gözaltı Var Paribu, Papara, Binance TR, Nesine'ye Operasyon
Bakan Tunç Duyurdu: CHP'li Başarır Hakkında Soruşturma! CHP'li Başarır Hakkında Soruşturma!
Ali Yerlikaya Duyurdu: 50 İlde FETÖ Operasyonu, Yüzlerce Gözaltı Var 50 İlde FETÖ Operasyonu, Yüzlerce Gözaltı Var
Altında Sıcak Saatler… Rekorun Ardından Sürpriz Çekilme Altında Sıcak Saatler… Rekorun Ardından Sürpriz Çekilme