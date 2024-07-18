Mustafa Sarıgül, 'Son Paylaşım' Diyerek Paylaştı: 'İhaneti Gördüm Ama Böylesini Görmedim'
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan video ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Sarıgül, "Alkışı duydum, ihanetini gördüm ama böylesini hiçbir zaman yaşamadım" dedi.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Sarıgül, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, siyasi hayatı boyunca çok olay yaşadığını, ancak bu deneyimlediği ihaneti hiç görmediğini belirtti.
Kendisine verilen desteklerden dolayı tüm yurttaşlara teşekkür eden Sarıgül, bu ihaneti yapanların hem bu dünyada hem de ahirette hak ettikleri cezayı alacaklarını vurguladı.
Sarıgül, paylaşımında şunları dile getirdi:
"Sevgili yurttaşlarım, değerli dostlarım, siyasi hayatım boyunca çok olay yaşadım. Alkışı duydum, ihanetini gördüm ama böylesini hiçbir zaman yaşamadım.
Dün bana gün boyu verdiğiniz desteklere, gönderdiğiniz dualara çok teşekkür ediyorum. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden benimle beraber oldunuz. O enerjinizi hissettim.
Hepinizden Allah'ım 100 bin defa razı olsun. Ama şunu bilesiniz ki, bu ihanetleri yapanlar, bu dünyada da hak dünyada da inşallah hak ettikleri cezayı alacaktır."
Bu konudaki son konuşmam pic.twitter.com/8OTNIHAUGJ— Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) July 18, 2024