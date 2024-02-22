'Mustafa Kemal'e soysuz' demişti: Şevki Yılmaz'ın sözlerine ilişkin Osmanoğlu ailesinden açıklama

Eski Refah Partili Şevki Yılmaz Osmanoğlu ailesinin bir düğününde “Osmanlıyı süren soysuzları lanetliyorum" demiş; Yılmaz'ın sözleri büyük tepki çekmişti.

OSMANOĞLU AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Tepkilerin ardından düğün sahibi Osmanoğlu ailesinden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"17.02.2024 tarihinde gerçekleşen bir düğün töreninde kaydedilen, düğüne konuk olan bazı kişilere ait, bizim de hiç tasvip etmediğimiz çeşitli görüntüler, haklı olarak kamuoyunda çeşitli tartışmalara ve tepkilere neden olmuştur.

Maalesef bu görüntülerdeki davranış ve ifadeler, Sultan 2. Abdulhamid'in kızı Ayşe Sultan'ın torunları ve Osmanoğlu ailesinin fertleri olarak bizlerin görüşüymüş gibi algılanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve İlk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e karşı saygı sınırlarını aşan hiçbir görüş, yorum ve beyanı kabul etmediğimizi, Aile mensupları olarak bu açıklamaları onaylamadığımızı, açık ve net bir biçimden ifade ediyoruz.

Bilakis bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularına, yasalarına ve kurumlarına gönülden bağlılık içerisinde bulunan, modern Türkiye'nin vatandaşı olmaktan gurur duyan, bunu tüm dünyada bulunduğu her ortamda ve platformda dile getiren, milli kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmayı kendisine şiar edinmiş kişileriz.

Bu vesileyle değerli kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Osmanoğlu Ailesi Mensuplar;

Mediha Nami Osmanoğlu Martinez Hernandez

Fethiye Nami Osmanoğlu Bory

Adile Nami Osmanoğlu Tars

Gülnur Nami Osmanoğlu Ragot

Ayten Nami Osmanoğlu Kunter

Roksan Kunter Özkan"