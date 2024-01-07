Murat Kurum'dan adaylık sonrası ilk paylaşım: Hazırız, kararlıyız

Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olarak açıkladı.

Adaylığının duyurulmasının ardından X (Twitter) profilini güncelleyen Kurum, daha sonra bir paylaşım yaptı. İstanbul'a özel video paylaşan Kurum mesajında, "İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız #HazırızKararlıyız Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra SADECE İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak. YENİDEN İSTANBUL, ŞİMDİ İSTANBUL, SADECE İSTANBUL!" ifadelerini kullandı.