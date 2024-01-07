Murat Kurum'dan adaylık sonrası ilk paylaşım: Hazırız, kararlıyız
AKP İstanbul Milletvekili Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasının ardından bir mesaj paylaştı.
Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olarak açıkladı.
Adaylığının duyurulmasının ardından X (Twitter) profilini güncelleyen Kurum, daha sonra bir paylaşım yaptı. İstanbul'a özel video paylaşan Kurum mesajında, "İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız #HazırızKararlıyız Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra SADECE İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak. YENİDEN İSTANBUL, ŞİMDİ İSTANBUL, SADECE İSTANBUL!" ifadelerini kullandı.
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