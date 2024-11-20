Murat Emir’den Kılıçdaroğlu’na Dava Desteği

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi yasak istemiyle yargılandığı davaya ilişkin desteğini duyurarak “Kılıçdaroğlu’nun yanında olmaya devam edeceğiz, bu dava hepimizin davasıdır” dedi.

Murat Emir’den Kılıçdaroğlu’na Dava Desteği

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, hapis ve siyasi yasak istemiyle dava açılmıştı.

Davaya ilişkin bilgilendirme yapan Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, duruşmanın 22 Kasım Cuma günü Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacağını duyurmuştu.

Murat Emir’den Kılıçdaroğlu’na Dava Desteği - Resim : 1

“KILIÇDAROĞLU’NUN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı. Emir, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti: 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hapis ve siyasi yasak istemiyle açılan dava siyasidir. Bu dava hepimizin davasıdır. Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı durmaya ve adalet yerini bulana kadar Sayın Kılıçdaroğlu’nun yanında olmaya devam edeceğiz.

YAVAŞ: YANINDA OLACAĞIZ

Kılıçdaroğlu’na desteğini duyuran bir diğer isim ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş olmuştu. Yavaş, “Bu dava, sadece Sn. Kılıçdaroğlu'nun davası değil, hepimizin davasıdır. Adalet tecelli edene kadar Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız” ifadelerini kullanarak desteğini duyurmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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