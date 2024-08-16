Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Destek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi. İnce, Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan sert eleştirilere tepki göstererek, "Kemal Kılıçdaroğlu sarayın veya dış güçlerin adamı değildir" dedi.

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Destek

Gazeteci Fatih Altaylı’nın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki ifadelerinin ardından başlayan polemik devam ediyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik son dönemdeki sert eleştirilere tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, "Kemal Kılıçdaroğlu sarayın veya dış güçlerin adamı değildir" dedi. İnce açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu sarayın veya dış güçlerin adamı değildir. 13 yıl CHP Genel Başkanlığını yapan, türlü tehditlere ve hakaretlere maruz kalan, gücü yettiğince mücadele eden bir kişiye bugünlerde yapılan hakaretleri kınıyorum. Kemal Bey ile parti içinde mücadele ettim, siyasi olarak bir çok stratejik hata yaptığını ifade ettim. Etrafını yanlış insanların sardığını, yanlış yönlendirildiğini bana karşı da çok yanlışlar yapıldığını söyledim. En kızgın olduğum zamanlarda bile kendisine hakaret etmedim. O da bana hakaret etmedi. Yıllardır çantasını taşıyan, yalakalıkta kimseye fırsat vermeyenlerin şimdi vurun abalıya korosunda yer alması en hafif tabirle ayıptır. Yapmayın beyler!"

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