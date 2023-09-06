Muharrem İnce-Meral Akşener görüşmesi başladı
Memleket Partisi lideri İnce ile İYİ Parti lideri Akşener arasındaki görüşme başladı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında yapılacak olan görüşme başladı.
İnce’nin görüşmenin ardından açıklama yapması bekleniyor.
Görüşme öncesinde iki liderin 'ittifak'a ilişkin de fikir alışverişinde bulunacağı iddia edilmişti.
İNCE MUHALEFETE İTTİFAK ÇAĞRISI YAPMIŞTI
İnce, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında muhalefet partilerine ittifak kurulması çağrısında bulunmuştu.
Kaynak: Gerçek Gündem
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