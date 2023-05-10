Muharrem İnce iddiası: 'Kurmaylarını topladı, sabah açıklama yapacak'

14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tüm tepkilere rağmen aday olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ilişkin gece yarısı yeni bir iddia ortaya atıldı.

KURMAYLARINI TOPLADI

Bizim TV'de yer alan habere göre, İnce kurmayları ile bir toplantı kararı aldı.

Sabah saatlerinde yapılacak toplantının ardından İnce'nin açıklama yapılacağı da iddialar arasında.