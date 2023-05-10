Muharrem İnce iddiası: 'Kurmaylarını topladı, sabah açıklama yapacak'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylığı ile çok konuşulan Muharrem İnce'nin kurmaylarını topladığı ve sabah açıklama yapacağı iddia edildi.

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Muharrem İnce iddiası: 'Kurmaylarını topladı, sabah açıklama yapacak'

14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tüm tepkilere rağmen aday olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ilişkin gece yarısı yeni bir iddia ortaya atıldı. 

Muharrem İnce, iddialar hakkında konuştu: 'Sonuna kadar mücadele edeceğim'Muharrem İnce, iddialar hakkında konuştu: 'Sonuna kadar mücadele edeceğim'Seçim

KURMAYLARINI TOPLADI 

Bizim TV'de yer alan habere göre, İnce kurmayları ile bir toplantı kararı aldı. 

Sabah saatlerinde yapılacak toplantının ardından İnce'nin açıklama yapılacağı da iddialar arasında.

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