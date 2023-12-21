Muhalefet sayısı azaldı | Krize neden olmuştu: AYM'den, Atalay hakkında hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi, Gezi tutsağı Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verdi. AYM'nin kararında, hak ihlaline muhalefet eden üye sayısı azaldı. Hukukçular, Atalay hakkında bir an önce tahliye kararı vermesini bekliyor.

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Muhalefet sayısı azaldı | Krize neden olmuştu: AYM'den, Atalay hakkında hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi tutsağı Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal başvurusunu karara bağladı.

AYM, Atalay'ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oy çokluğuyla karar verdi. Kararda, "Anayasa’nın 67. Maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile 19. Maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının 3 karşı oy ve oyçokluğu ile ihlal edildiğine karar verilmiştir” denildi.

AYM, ilk ihlal kararını 5'e karşı 9 oyla almıştı. İkinci ihlal kararında ise bu durum 3'e 11 oldu. Karara İrfan Fidan, Muhterem İnce ve Muammer Topal muhalefet etti. Genel Kurul, Atalay'ın, Anayasa’nın 148'inci maddesinde güvence altına alınan bireysel başvuru hakkının uygulanmaması nedeniyle bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.

FİDAN'IN AYM ÜYELİĞİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

İrfan Fidan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevindeyken Yargıtay Üyeliğine atanmıştı. Fidan, Yargıtay'da tek dosyaya bakmadan AYM Üyeliğine seçilmişti. Muhalefet İrfan Fidan'ın seçilmesine sert tepki göstermişti. Fidan'ın AKP'ye yakınlığı sık sık gündeme geliyor.

“DERHAL TAHLİYE EDİLMELİ”

DW'den Alican Uludağ’ın aktardıklarına göre, karar uygulanması için Yargıtay'a değil İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ayrıca, Can Atalay'a 100 bin TL tazminat ödenmesine hükmedildi. AYM'nin, ilk verilen ihlal kararına uymayan Yargıtay üyeleri hakkında herhangi bir suç duyurusunda bulunmayacağı bildirildi.

Karara ilişkin konuşan Atalay’ın avukatı Deniz Özen “Bugün itibariyle Can Atalay’ın derhal tahliye edilmesi gerekmektedir” dedi.

Halk TV yayınında konuşan Avukat Mehmet Durakoğlu ise kararla ilgili “Karar uygulanmazsa hukuk devleti ortadan kalkmış demektir. Anayasa Mahkemesi büyük bir tepki göstermelidir” dedi.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı Davası’nda hakkında 18 yıl hapis cezası kararı verilen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bireysel hak ihlali başvurusunu 25 Ekim’de görüşmüştü. Can Atalay’ın “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” hakkı ile “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğine oyçokluğu ile karar verilmişti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı Yargıtay’a göndermiş; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı konunun 3. Ceza Dairesi tarafından değerlendirilmesi gerektiği yönünde mütalaa vermiş, Daire ise Anayasa Mahkemesi’nin kararına uyulmamasına hükmedip Atalay hakkında ihlal kararı veren Yüksek Mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

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