Muğla'daki Helikopter Kazası Meclis Gündeminde: İki Bakana 13 Soruldu

Türkiye, dün sabah yine bir felaket haberiyle uyanırken, Muğla’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir helikopter hastaneye çarparak düştü. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas milletvekili Ulaş Karasu, konuyu Meclis gündemine taşıyarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

4 vatandaşın hayatını kaybettiği olayla ilgili, Meclis’e soru veren Karasu, helikopterlerin denetimlerini ve sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

'MİLYONLARLA DOLARLIK İHALE ALBAYRAK GRUBUNA...'

Milletvekili Karasu, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi. Ambulans helikopterlerin, son derece önemli görevler üstlendiklerinin altını çizen Karasu, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı’nın milyonlarca dolarlık ambulans uçak kiralama ihalesinin, iktidara yakın Albayrak Grubu’na bağlı Platform Turizm şirketinin iş ortaklığıyla birlikte verildiğinin basına yansıdığını anımsattı.

Önergesinde, söz konusu helikopterlerin bakım, onarım ve denetimlerinin hayati derecede önemli olduğunun altını çizen Karasu, her iki bakanlığında da sorumluluğu altında olduğunu kaydetti. Karasu, Karasu, helikopter ve pistlerinin denetimleri kadar, olumsuz hava koşullarına rağmen pilotu uçuşa zorlayan nedenlerin de açıklanması gerektiğine işaret ederek, bu hususta pilota baskı yapılmış olunabileceğini belirtti ve şu soruları yöneltti: