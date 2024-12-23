Muğla'daki Helikopter Kazası Meclis Gündeminde: İki Bakana 13 Soruldu
Muğla'da meydana gelen helikopter kazasında 4 vatandaş hayatını kaybederken, CHP'li Karasu konuyu Meclis gündemine taşıdı. Karasu, Bakanlar Memişoğlu ve Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.
Türkiye, dün sabah yine bir felaket haberiyle uyanırken, Muğla’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir helikopter hastaneye çarparak düştü. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas milletvekili Ulaş Karasu, konuyu Meclis gündemine taşıyarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.
4 vatandaşın hayatını kaybettiği olayla ilgili, Meclis’e soru veren Karasu, helikopterlerin denetimlerini ve sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasını talep etti.
'MİLYONLARLA DOLARLIK İHALE ALBAYRAK GRUBUNA...'
Milletvekili Karasu, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi. Ambulans helikopterlerin, son derece önemli görevler üstlendiklerinin altını çizen Karasu, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı’nın milyonlarca dolarlık ambulans uçak kiralama ihalesinin, iktidara yakın Albayrak Grubu’na bağlı Platform Turizm şirketinin iş ortaklığıyla birlikte verildiğinin basına yansıdığını anımsattı.
Önergesinde, söz konusu helikopterlerin bakım, onarım ve denetimlerinin hayati derecede önemli olduğunun altını çizen Karasu, her iki bakanlığında da sorumluluğu altında olduğunu kaydetti. Karasu, Karasu, helikopter ve pistlerinin denetimleri kadar, olumsuz hava koşullarına rağmen pilotu uçuşa zorlayan nedenlerin de açıklanması gerektiğine işaret ederek, bu hususta pilota baskı yapılmış olunabileceğini belirtti ve şu soruları yöneltti:
- Kaza kırıma uğrayan helikopterin en son tamir ve teknik bakımı en son ne zaman yapılmıştır?
- Sağlık Bakanlığı envanterinde kaç adet ambulans helikopter bulunmaktadır? Her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere bu helikopterler hangi firmadan, hangi tarihlerde, hangi maliyetle kiralanmıştır? Helikopterler ihale şartnamesindeki kriterleri sağlamakta mıdır?
- Bakanlığınız bünyesinde Albayrak Grubu’na bağlı Platform Turizm adlı şirket, başlı başına veya herhangi bir iş ortaklığı ile son bir yıl içinde ambulans uçak kiralama ihalesini almış mıdır? Almış ise maliyeti ve sözleşmenin içeriği ile kapsamı nedir
- Bakanlığınıza hizmet veren helikopterler, şartnamede belirtilen zamanda bakımı yapılmış mıdır? Helikopterlerin modernizasyon seviyeleri nedir, görevlerine de uygun gerekli teknolojik takviyeler yapılmış mıdır? Yapılmış ise ne zaman yapılmıştır? Yapılmamışsa yapılmamış olmasının gerekçesi nedir?
- Bu helikopterlin her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere bakım ve onarımından kim sorumludur? Denetimi yapan kalifiye personeliniz bulunmakta mıdır?
- Her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere ambulans helikopterlerin kullandığı pistler (Helikopter iniş/kalkış alanı-heliport) nerelerdedir? Bu pistlerin kullanım izni ve ruhsatı kim ya da kimler tarafından verilmektedir?
- Her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere bu Heliportların denetimleri en son ne zaman yapılmıştır? Yapılan denetimlerin sonuçları nelerdir?
- Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin pist izni hangi tarihte verilmiştir, ruhsatı bulunmakta mıdır? Hastaneye çok yakın konumlandırıldınız bu alanın kriterleri, SHGM’nin Heliport Yapım Ve İşletim Esaslarına İlişkin Talimat’a ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (İCAO) standartlarına uygun mudur?
- Helikopterin düşme gerekçesi nedir? Helikopterin düştüğü saatlerde pilot ve helikopter için “görüş mesafesi” nedir? Düşen helikopter ne kadar görüş mesafesi ile uçmuştur? Meteoroloji raporunu almış mıdır? Bu rapordaki veriler nelerdir?
- Dünya üzerinde sıfır görüşle ilerleyebilen uçuş sistemleri bulunmakta iken, hasta ve doktorları taşıyacak, hayati önemde görev yapan helikopterlerin bu modernizosyona sahip olmamasının gerekçesi nedir?
- Ambulans helikopterlerde, olması gereken “Engel Tanımlama Sistemleri” bulunmakta mıdır? Düşen helikopterde bu sistem bulunmakta mıdır?
- Bakanlığınız, benzer kazaların yaşanmaması adına hangi önlemleri almıştır, almayı planlamaktadır? Bakanlığınız, ihtiyaçları oluşan kazalara göre mi belirlemektedir? Bundan önce gerçekleşen kazalardan sonra hangi önlemler alınmıştır?
- Son 10 yıl içinde özelde Türkiye genelde ise hangi ülkelerde, hangi tarihlerde kaç kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası meydana gelmiştir?