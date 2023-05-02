Miting alanı Erdoğan çıkmadan dağılmaya başladı

AKP'nin 2019 Yerel Seçimleri'nde yüzde 70 oy ile birinci parti olduğu Konya'da Erdoğan'ın mitingi bir saat geçmesine rağmen başlamadı. Alanda toplanan kitle ise henüz Erdoğan çıkmadan dağılmaya başladı.

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14 Mayıs seçimlerine artık sayılı günler kala siyasi liderler, programlarını sıklaştırırken; mevcut cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerindeki azalma dikkat çekiyor. 

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ERDOĞAN ÇIKMADAN KİTLE ALANI BOŞALTMAYA BAŞLADI

Geçtiğimiz günlerde İzmir mitingindeki büyük boşluklar, medyaya 'kapatılarak' servis edilmişti.

Bugün ise Konya'da Erdoğan'ın konuşacağı miting öncesi kitle dağılmaya başladı. 

Saat 16.30'da başlayacak program 1 saat kadar geciktiği belirtilirken; alanın daraltılarak ancak doldurulabildiği de ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan'ın İzmir mitingi öncesinde miting alanında yeterli kalabalığın oluşmaması nedeniyle mitingin başlangıç saati 16.00'ya ertelenmiş, alanın yine de dolmaması üzerine miting 16.00'da da başlatılmamıştı.

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